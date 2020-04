Rešić: Problemi u lokalnim zajednicama se rješavaju na terenu

BANJALUKA - Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je da se na terenu rješavaju svi problemi koji se pojavljuju u lokalnim zajednicama u vezi sa aktivnostima na sprečavanju širenja virusa korona.

"Pojedine opštine u Srpskoj imale su problema s uspostavljanjem lokalnih karantina, ali su ti problemi uglavnom riješeni. Danas je situacija drugačija u tim opštinama nego prije sedam ili pet dana", izjavila je Rešićeva za sarajevsko "Oslobođenje" i objasnila da su to uglavnom bili tehnički problemi poput pranja rublja. Ona je podsjetila da je prošle sedmice 38 od ukupno 63 opštine u Republici Srpskoj ispunilo sve zahtjeve koje je tražio Institut za zaštitu zdravlja u vezi s lokalnim karantinima.

Prema njenim riječima, opštine Osmaci, Krupa na Uni, Oštra Luka i Istočni Drvar pokušale su da organizuju karantine, ali to nisu uspjele jer su izuzetno nerazvijene i siromašne, pa je Republički štab dogovorio da inficirana lica budu zbrinjavana u drugim mjestima.

Rešićeva je rekla da su u početku mjere kućne izolacije bile često kršene i da je policija imala dosta posla, ali da su kontrole dale rezultat.

"Sada bilježimo dva do tri slučaja kršenja mjera kućne izolacije u cijeloj Srpskoj, a to je manje ili više sjajan prosjek. Oni koji krše te mjere provode dane u lokalnim kanatinima, tako da se i to pokazalo kao veoma dobra mjera, dobro opredjeljenje Vlade Republike Srpske", zaključila je Rešićeva.