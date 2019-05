Revizori izuzeti iz zakona, kupuju zgradu za pet miliona KM?

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara BiH, ukoliko uspije održati današnju sjednicu, mogao bi donijeti odluku da se nabavka zgrade za smještaj Kancelarije za reviziju BiH, vrijedne pet miliona KM, izuzme od primjene Zakona o javnim nabavkama, i pored toga što su upravo revizori najglasniji i najviše zamjeraju ostalim institucijama što zaobilaze i krše Zakon o javnim nabavkama.

Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama izradila je Služba za zajedničke poslove institucija BiH, u kojoj juče nismo uspjeli saznati zbog čega se ova zgrada nabavlja izuzećem od zakona. U toj odluci se navodi da će investicija biti teška pet miliona - milion će biti obezbijeđen iz prihoda "Službenog lista BiH", a četiri miliona iz budžeta.

"Ovom odlukom izuzima se od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama postupak kupovine/nabavke objekta za potrebe smještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH u Sarajevu, a odnosi se na kupovinu nepokretne imovine koja se izuzima od predmeta od primjene zakona, uz obavezu ugovornog organa da osigura transparentnost procedure", navodi se u samoj odluci.

Stručnjaci objašnjavaju da u svemu ovome nema ništa čudno i da je to masovna pojava kada je u pitanju nabavka postojeće zgrade s obzirom na to da se to uglavnom radi na takav način.

"Meni je tu čudnije što Kancelarija za reviziju nije sama donijela odluku da se ta nabavka izuzima iz procedura koje nalaže Zakon o javnim nabavkama i da o tome odlučuje Savjet ministara BiH. Uglavnom, članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzeće od primjene zakona odnosi se na ugovor o kupovini ili zakupu postojećih zgrada uz uslov da se obezbijedi transparentnost tog posla", rekao je Igor Vukajlović, iz Udruženja građana "Tender", dodajući da sa stanovišta zakona tu nema ništa sporno.

Zanimljivo je i to da mišljenje na odluku o izuzeću od primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama BiH nije dostavila Agencija za javne nabavke BiH, jer, kako se navodi u obrazloženju odluke, ova agencija se na prethodne prijedloge proglasila nenadležnom.

"Agencija za javne nabavke BiH proglasila se nenadležnom za davanje mišljenja na prijedloge odluka, podzakonskih akata ili drugih akata", navodi se u obrazloženju odluke.

Kada je u pitanju izrada ove odluke, nije ispoštovana ni procedura koja se odnosi na javne konsultacije, što je bila obaveza, međutim Služba za zajedničke poslove BiH od Savjeta ministara BiH zatražila je i da se izrada i donošenje odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama oslobodi konsultacija i to zbog, kako su naveli, "hitnosti postupka i trajnog rješenja smještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH".

Na obavezu provođenja postupka konsultacija ukazala je i Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, koja je u svom mišljenju navela u kojim se slučajevima neka institucija BiH može osloboditi obaveze provođenja konsultacija, a to su hitne okolnosti radi zaštite zdravlja, usvajanje budžeta, nepredviđene međunarodne obaveze, sudsko poništenje dijela ili cjelokupnog propisa.