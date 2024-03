Rezanjem plata sudijama krši se Ustav Republike Srpske

BANJALUKA - Plata i druge naknade sudiji ne mogu biti umanjeni za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.

To, doslovno, piše u članu 127. Ustava Republike Srpske, što znači da je rezanje zarada nosiocima pravosudnih funkcija, najblaže rečeno, teško izvodljivo, jer ih štiti najviši pravni akt Srpske.

Podsjetimo, u petak je Milorad Dodik, predsjednik Srpske, komentarišući štrajk administrativno-tehničkog osoblja u pravosuđu, rekao da jedino pravično jeste zadržati budžetski okvir, na način da se smanje plate sudijama, a povećaju osoblju.

"Smanjiti im 20 odsto i povećati ovim ostalim radnicima", kazao je tada Dodik.

Ponovio je da sudijama treba smanjiti plate.

"Ja ću kao predsjednik insistirati na tome. A povećati administrativnim radnicima, do te mjere dok ne budu zadovoljni. I to je moj prijedlog. Tražiću da se to operativno stavi pred Vladu, prijedlog zakona i da usvojimo u Skupštini", rekao je Dodik.

Dodik je kazao i da vjeruje da se Radovan Višković, predsjednik Vlade Srpske, slaže s tim, na šta se premijer samo nasmijao i po njegovoj reakciji može se naslutiti da nema ništa protiv. Naprotiv.

Međutim, pravni stručnjaci s kojim smo razgovarali kažu da je nemoguća misija smanjivanje plata sudijama bez mijenjanja Ustava Srpske, a da to isto znači i za smanjivanje plata tužiocima, jer bi to bila diskriminacija, kako bi to, uvjeravaju, ocijenio i Ustavni sud Republike Srpske.

"Bez mijenjanja Ustava nema ni smanjivanja plata sudijama. A da bi se bilo koji član Ustava promijenio, pa i taj, koji se odnosi na plate sudija, to znači da to, nakon što prođe sve procedure, mora biti izglasano i u Narodnoj skupštini Republike Srpske dvotrećinskom većinom", pojašnjava izvor "Nezavisnih novina".

A prema riječima našeg sagovornika, čak i kada bi dvije trećine narodnih poslanika glasalo za ovu izmjenu Ustava, ni tada nije sve gotovo.

"To mora usvojiti i Vijeće naroda, i to većinom u svakom od klubova. A siguran sam da te većine ne bi bilo u bošnjačkom ili hrvatskom klubu, pa čak i kad bi bilo, ne bi bilo u Klubu ostalih naroda", navodi naš izvor.

Ustav Srpske, dodaje naš sagovornik, ne tretira temu eventualnog smanjenja plata tužiocima, ali...

"Ukoliko bi bio donesen zakon o smanjenju plata samo tužiocima, to bi bila diskriminacija između nosilaca pravosudne funkcije i po osnovu te nedozvoljene diskriminacije, to bi, vjerujem, palo već na Ustavnom sudu Republike Srpske. Zašto postoje sudije i javni tužioci? Sve vam je isto. Svrha funkcija njihovog postojanja je ista i u svemu su isti i jedni i drugi. Bila bi to nedozvoljena, protivustavna diskriminacija kada bi se plate smanjile samo tužiocima", ističe izvor "Nezavisnih".

I Udruženje sudija Republike Srpske, u izjavi za "Nezavisne novine", ukazuje da je odredbom člana 127. Ustava Republike Srpske propisano da plata i druge naknade sudija ne mogu biti umanjeni za vrijeme vršenja sudijske funkcije, osim kao posljedica disciplinskog postupka u skladu sa zakonom.

Udruženje sudija, kako su nam rekli, najoštrije odbija ovakve pozive pojedinih političara i nosilaca funkcija izvršne vlasti, te ih poziva da poštuju Ustav i zakon, jer svako umanjenje stečenih prava (plate) bilo bi protivno Ustavu Republike Srpske.

Udruženje sudija Republike Srpske podržava zahtjeve radnika za povećanje plata, ali, kako dodaju, "u okviru prava državnih službenika i ostalih zaposlenih u ministarstvima, drugim republičkim organima uprave i zaposlenih u stručnim službama Vlade Republike Srpske".

Posebno napominju da je do povećanja plata sudija i tužilaca, kako kažu, došlo u skladu sa članom 6. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca, "jer je došlo do povećanja prosječne mjesečne bruto plate u Republici Srpskoj, a ovo je jedino povećanje plata sudija od 2000. godine".

"Izjava predsjednika Republike Srpske da su 'sudije dio jedne od najvećih generisanih korupcija, čast poštenim ljudima, da ništa ne rade, da im treba smanjiti platu', samo podstiče i dodatno urušava integritet nosilaca pravosudnih funkcija i povjerenje javnosti u njihov rad, a znajući da sudije obavljaju najteži i najodgovorniji posao. Takođe, izjave pojedinih političara da će smanjiti plate su populističke izjave i dodvoravanje administrativnim radnicima, koji svoja prava mogu ostvarivati u okviru svoje branše namještenika, a ne upoređivati se sa položajem sudija, koji u ovim vremenima obavljaju najteži i najodgovorniji posao", navodi se u odgovoru Udruženja sudija Republike Srpske, koji potpisuje Velimir Ninković, predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Izjavu smo pokušali dobiti i od Udruženja tužilaca Republike Srpske, ali na naš upit nisu odgovorili.

Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske, komentarišući Dodikovu izjavu, kazao je da je predsjednik Srpske prepoznao da postoji problem.

"Rekao je u toj svojoj izjavi da su ovi ljudi zaista ispod svakog minimuma i kada vas u cijeloj ovoj priči podrži predsjednik Republike, šta čovjek drugo da kaže", kazao je Petrović za "Nezavisne novine".

Dok se čeka rasplet kompletne situacije, zaposleni u pravosuđu i dalje štrajkuju. Jedino što je novo jeste da su Sindikat pravosuđa Srpske, čiji su radnici u štrajku od 28. februara, i ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović sjedili i juče za pregovaračkim stolom.

"Jesmo pregovarali. Ali još se ništa ne zna. Ponovili smo svoje zahtjeve, ali nismo dobili povratnu informaciju hoće li biti usvojeni ili ne. Razmatranje je u toku", kaže Petrović, dok stav iz Ministarstva pravde nismo uspjeli dobiti.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.