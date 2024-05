Rezolucija o Srebrenici izazvala svađe i prije razmatranja

BANJALUKA - Generalna skupština UN trebalo bi sutra da razmatra nacrt rezolucije o Srebrenici, a i prije te rasprave, rasprava već danima, pa i sedmicama, vlada u BiH, a nastavljena je i danas.

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, poslao je danas oštre poruke vlastima u Srpskoj. Memorijalni centar u Potočarima odbio je najavljenu posjetu delegacije Vlade Srpske, koja je planirala da položi cvijeće u tom centru.

Suljagić je u odgovoru Vladi Republike Srpske istakao da ne može osigurati uslove za posjetu delegacije Vlade "imajući u vidu stavove i politiku Vlade Republike Srpske".

I Ramiz Salkić, poslanik u NS RS, reagovao je na najavljenu sjednicu Vlade Srpske u Bratuncu na dan glasanja o rezoluciji o Srebrenici.

"U trenutku kada se sastaje Generalna skupština UN i kada raspravlja o usvajanju rezolucije o genocidu nad Bošnjacima stanovnicima 'sigurne zone' UN Srebrenica predvodnik negatora genocida organizira okupljanje u Bratuncu", naveo je Salkić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je sa odlukom o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN potpisan kraj BiH i najavio da će danas sa sjednice Vlade Srpske biti predložen federalnoj strani mirni razlaz.

"Da li će to sve biti ubrzano ili u neko dogledno vrijeme, to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti sa sjednice Vlade. Predložićemo federalnoj strani", kazao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske poručio je da je BiH došla do svog kraja, odnosno preciznije rečeno, doveli su je do kraja oni koji su se u nju kleli.

On je istakao da će rezolucija koju su na silu i silom, kršeći Ustav, izgurali Bošnjaci preko svojih mentora, trajno razgraničiti Republiku Srpsku i FBiH.

"Laž koju nam podvaljuju Bošnjaci ne možemo ni zaboraviti, ni oprostiti. Ne postoji način da se šteta nastala guranjem ove rezolucije sanira. I neka ne bude kasnije da ih nismo upozorili na vrijeme", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je situacija nastala predlaganjem rezolucije o Srebrenici određena prekretnica u kojoj će se mnogo toga raspetljavati i poručila da se stvari moraju vratiti u ustavni kontekst.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da će uvodnu riječ o rezoluciji o Srebrenici držati Njemačka, zemlja koja je masakrirala Srbe i mnoge druge u dva svjetska rata.

On je na društvenoj mreži X podsjetio i da je Njemačka napravila Holokaust, koncentracione logore i gasne komore, sponzorisala ustaški i slične nacističke pokrete koji su uništavali cijele narode.

"Sad su sponzori Bošnjacima", poručio je Stevandić.

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić poručio je da je ova rezolucija nepravda i uvreda za sve nevine žrtve i njihove porodice.

"Ova rezolucija je propala, bez obzira na glasanje, činjenicom da je protiv nje ustala većina stanovništva planete. Samim tim, ona nije doprinos pomirenju i pijetetu prema žrtvama već gaženje i politička manipulacija istim", rekao je Nešić.

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da će se velikim uspjehom Srbije moći smatrati ako većina zemalja danas na sjednici Generalne skupštine UN bude protiv ili uzdržana povodom sporne rezolucije.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da će rezolucija UN o Srebrenici izazvati dalje podjele unutar BiH, ali i na Balkanu, te da, nažalost, rezolucija nastoji da izdvoji jednu grupu i podriva Ustav i vladavinu prava u BiH.

