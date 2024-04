"Rezolucija o Srebrenici nije bila na sjednici Predsjedništva, nego je došla zloupotrebom procedura"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da rezolucija o Srebrenici, koja nema obavezujući karakter, nije bila na dnevnom redu Predsjedništva nego je došla zloupotrebom procedura, zbog čega ne odražava stav BiH.

Cvijanovićeva je podsjetila da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović pisao predsjedniku Generalne skupštine i generalnom sekretaru UN da on stoji iza onoga što radi ambasador BiH pri Stalnoj misiji UN Zlatko Lagumdžija i da je dao ovlaštenje, ali je ukazala da je Bećirović jedan od tri člana Predsjedništva i nema pravo prema Ustavu da daje ovlaštenja.

Ona je istakla da se obraćala i pisala dva pisma, te ukazala na procedure i da su u UN zloupotrijebljeni.

"Dakle, zaobilaze se sopstvene institucije, kao što sad u Savjetu Evrope zaobilaze stavove sopstvenih institucija. Šta vi hoćete od nas? Kako hoćete da živimo zajedno? Ne poštuješ Ustav, ne poštuješ Dejton, a mene kažnjava neko, navodno, zato što ne poštujem Ustav i Dejton, a sve radim po Ustavu i Dejtonu", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da kada je srpski član Predsjedništva preglasan može se po automatizmu obratiti Narodnoj skupštini Srpske i postoje propisani rokovi, te ukoliko skupština u okviru tog roka podrži stav sa dvotrećinskom većinom, nema odluke Predsjedništva BiH, anulira se i ništavna je.

"Pošto oni znaju da je tako, oni bježe od toga da se određena pitanja stave na Predsjedništvo BiH, zaobilaze onoga koji je po Ustavu nadležan da definiše spoljnopolitičku poziciju i onda to prebace na ministra inostranih poslova ili dobiju instrukciju iz Ministarstva koje opet nije slušao svog nadređenog, a to je Predsjedništvo i vidite koji je to neposluh u svemu i zaobilaženje institucija", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je navela da su rezoluciju o Srebrenici kreirali oni koji pokušavaju da bar na jednom pitanju naprave most između SAD i muslimanskog arapskog svijeta, dok Njemačkoj uvijek odgovara da ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu ne bude posljednja stvar koja se spominje.

"Ovdje ima mnogo zlih namjera. Prvo je zla namjera od nekoga ko je izabran da brani Ustav i štiti procedure, da zaobiđe to sve i da bilo šta predloži", poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva smatra da će rezolucija poslužiti nekome ko je zlonamjeran i želi i dalje da naruši odnose sa Republikom Srpskom.

"Dovoljno je da imate temu i dovoljno je da neko govori da to treba da se radi i dovoljno je da neko upire prstom u Srbiju i u Srbe, Republiku Srpsku, već imate temu i haos", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da će BiH uspjeti kada svi oni koji toliko vrište zbog raznih stvari izbace političku mržnju iz političkih grla.

"Dok god smo okovani tom mržnjom - ne možemo napredovati", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da se stranci ophode veoma loše prema BiH, a nemaju dovoljno pameti da to razumiju.

