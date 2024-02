Riker: Dodik izvlačio javni novac da se obogati

SARAJEVO - Svi u Bosni, u Republici Srpskoj, u Federaciji, širom regiona i međunarodno znaju Dodikovu igru, rekao je bivši zamjenik državnog sekretara SAD-a Filip Ti Riker u intervjuu za N1 televiziju.

"Traje to već dugo vremena, vidjeli smo šta želi, kakav je novac izvlačio da bi ga mogao koristiti za svoje potrebe, da obogati sebe i svoju porodicu. To nije tajna. Samo da provedete dan u kafićima širom Bosne, bilo u Banjaluci, Sarajevu ili Mostaru, bilo gdje drugdje, ljudi razumiju da se o tome radi", rekao je on.

Pozdravio je govor koji je Džim Obrajan, pomoćnik američkog državnog sekretara, održao na Univerzitetu u Sarajevu prije nekoliko dana, i dodao da retorika koju koristi Dodik nije potrebna.

"Dodik želi pažnju, želi da poremeti, da uplaši ljude", rekao je on.

Rekao je da treba iskoristiti prednosti boravka u srcu Evrope, da se sve više integrišu u evropske i transatlantske institucije, koje su, kako je naglasio, donijele stabilnost i prosperitet za stotine miliona ljudi.

"Smatram da je to ono što ovaj trenutak vremena dozvoljava. Svakako je Plan rasta za zapadni Balkan odličan način da se to učini. A Sjedinjene Države, kao što ste čuli od pomoćnika sekretara Obrajana, to u potpunosti podržavaju", rekao je on na N1.

