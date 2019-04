Robija za fotografisanje službenog lica?

BANJALUKA - Salvu negodovanja i osuda izazvao je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu i miru RS, jer su njim, dođe li do primjene, predviđena i dva mjeseca robije za onog ko "neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti".

U nacrtu, koji je Vlada usvojila, navedeno je da će sa 60 dana zatvora ili kaznom od 500 do 1.500 KM biti kažnjen i onaj ko "ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pravnih lica koja vrše javna ovlaštenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica".

Novinari se pitaju kako će, dobije li ovaj nacrt zeleno svjetlo poslanika, raditi svoj posao, a pravnici vjeruju da bi, primjera radi, u praksi mogao biti kažnjavan i građanin koji, recimo, fotografiše policajca koji uzima mito.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, smatra da je u pitanju dodatno ugrožavanje prava i sloboda u Republici Srpskoj.

"Ovo je problem, ne samo za novinare, već i sve ostale građane u situacijama kada video-zapisom ili fotografijom dokumentuju ukoliko neko od ovlaštenih lica čini prekršaj ili krivično djelo. Klub novinara poziva narodne poslanike da odbace ovaj nacrt zakona", rekao je Vukelić za "Nezavisne". Kako je dodao, biće upućen i poziv međunarodnim organizacijama, odnosno OEBS-u, Savjetu Evrope, EU, te ostalim da se oglase u vezi s ovim pitanjem.

"Ovo je zapravo nastavak dodatnog pritiska na građane u ostvarivanju njihovog prava te na novinare u vršenju njihove djelatnosti", ocjenjuje Vukelić.

Velibor Tripić, fotoreporter "Nezavisnih", smatra da, po onom što je uspio vidjeti, ovaj zakon predstavlja čistu sabotažu rada fotoreportera.

"Hipotetički govoreći, ako primijetim da policajac hapsi nekoga, i on me upozori da prestanem fotografisati, a ja to ne uradim, sutra mogu očekivati novčanu ili zatvorsku kaznu. On pritom može da nastavi i da primjenjuje nedozvoljenu silu prema nekom, a ja ne mogu to da zabilježim fotografijom", kaže Tripić.

Nikola Morača, novinar "EuroBlica", ocjenjuje da je zakon nakaradan te da novinari nikada nisu ometali policiju u njihovoj službenoj dužnosti, ni kada se radilo o uviđaju na mjestu ubistva u kasnim noćnim satima, ni kada su to bile akcije hapšenja usred bijela dana.

"Da li nam je policija toliko bila ugrožena u prošlosti da se sada na ovakav način želi zaštiti ili je u pitanju ipak nešto mnogo gore, što se želi provući na mala vrata? Posebno je interesantan dio nacrta koji govori da će policija usmeno davati upozorenja o nekakvom ometanju. To u prevodu znači da policijski službenici uopšte ne moraju izdati upozorenje, a kasnije se mogu pravdati da su to uradili, jer, bože moj, policiji se vjeruje na riječ", naglašava Morača za "Nezavisne".

Advokat Milan Malešević kaže da se ovim prijedlogom ide ka daljem uskraćivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, kako građana, tako i novinara. Istakao je da ovo što žele usvojiti nije u skladu sa standardima EU, kojim težimo.

"Dakle, ne biste imali nikakvu samopomoć ukoliko vas državni službenik nezakonito primorava da radite nešto što ne bi trebalo ili vas onemogućava da uradite ono što vam je dozvoljeno. Na primjer, kako onda saobraćajnog policajca snimiti kako prima mito", pita Malešević.

Dragan Galić (PDP), član Odbora za bezbjednost NS RS, kazao je da će da se založi da promjena zakona ne prođe, ali da vladajuća većina ima dovoljan broj poslanika. "Pa, da niste imali neovlaštenog snimanja, ne samo u RS nego i na nivou BiH, pitanje je da li bismo imali šansu da vidimo kako se ponašaju policijski službenici ili da uđemo u postupak procesuiranja kriminala kada su u pitanju kupovine diploma", kaže Galić.

Njegov kolega iz Odbora za bezbjednost Ilija Tamindžija (SNSD) kaže da im ovo zakonsko rješenje još nije dostavljeno, tako da ga u ovoj fazi ne može komentarisati.