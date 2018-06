Rogić: Pojedine stranke nastavljaju pritiske na CIK

SARAJEVO - Član Centralne izborne komisije (CIK) BiH Vlado Rogić upozorio je da pojedine stranke nastavljaju pritiske na Komisiju, ali istakao da je siguran da će se u ovoj instituciji tome oduprijeti, te ocijenio da će nakon izbora biti problema sa formiranjem institucija vlasti.

"I dalje imamo zahtjeva, nažalost, čak i u parlamentu od pojedinih političkih stranaka koje nastoje uticati na CIK. Te stranke bi na taj način htjele sebi pribaviti određenu poziciju", rekao je Rogić za "Večernji list", izdanje za BiH.

On je istakao da se u CIK-u nalazi sedam vrhunskih profesionalaca koji neće popustiti pred takvim pritiscima i da ništa neće dovesti u pitanje zakonistost rada ove komisije.

"Uvjeren sam da se mi možemo oduprijeti svim tim pritiscima i da će izbori biti održani u tolerantnoj atmosferi. CIK će učiniti sve da izbori 7. oktobra budu festival demokratije", naveo je Rogić.

Prema njegovim riječima, to je suprotno onome što se zagovara u vrlo crnim scenarijima čiji je cilj stvoriti nerede.

"U modernom demokratskom svijetu nakon objave datuma održavanja izbora, čak i u godini izbora, ne mijenjaju se izborna pravila. Mi u CIK-u želimo da se politički zvaničnici dogovore o najboljem rješenju koje će omogućiti sprovođenje presude Ustavnog suda BiH u 'predmetu Lkubić'", naveo je Rogić.

On je napomenuo da je to jedno od krucijalnih pitanja, ne samo prema CIK-u, već i prema parlamentarnim političkim strankama.

"Od toga zavisi sprovođenje posrednih izbora u Federaciji BiH", rekao je Rogić.

Kada je riječ o pripremama za opšte izbore u BiH zakazane za 7. oktobar, on ističe da sve ide prema zakonskim i podzakonskim rješenjima CIK-a.

"Nažalost, doći će do problema nakon završetka izbora u periodu primjene rezultata. Sigurno će nastupiti problemi sa izborom tijela i vlasti na osnovu posrednih izbora", smatra Rogić.

On je izrazio bojazan da će, ako ne bude riješeno do kraja marta naredne godine, to ostaviti velikog traga i da će posredni izborni biti ogroman problem u smislu provođenja presude u "predmetu Ljubić".

Rogić kaže da su u CIK-u zadovoljani dosadašnjim pripremama, te da Komisija čini sve na animiranju birača koji žive u inostranstvu.