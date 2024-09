Rosić posjetio azil za pse na Manjači i uručio donaciju

BANJALUKA - Odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka, Milenko Rosić, posjetio je azil za pse na Manjači i uručio donaciju.

Rosić je podsjetio da je upravo on taj koji je prije dvije – tri godine inicirao izgradnju azila, da bi se napravili pristojni uslovi za napuštene pse.

"Uspjeli smo u roku od dva mjeseca izgraditi azil, od koga je korist višestruka. Prvo, mi smo pse lutalice sklonili sa ulice, smjestili smo ih u azil, angažovali smo volontere da vode brigu o njima. Jer, ranije smo svjedočili više napada pasa lutalica na građane, koji su izazivali ogroman strah. A, ovdje su ipak na jednom mjestu, pod kontrolom. Grad je imao sluha za to, prepoznao je tu situaciju, tako da je sada to koliko-toliko riješeno", rekao je Rosić koji je kandidat za novi obornički mandat.

Međutim, on je naglasio da je sada potrebno ispraviti dodatni iskorak. Između ostalog, neophodno je odvojiti veterinarsku službu od higijeničarske, poboljšati uslove boravka u azilu, te pored njega sagraditi groblje za kućne ljubimce.

"Najmanji problem je zaposliti dva radnika higijeničarske službe koja bi održavala azil, a veterinarska služba da se brine o zdravlju, pelcovanju, čipovanju. To su vrlo mali izdaci. Do sada je to bila jedna veterinarska kuća koja je imala monopol, koja se nije brinula kada je azil bio u Ramićima. Odavde će svi psi moći da budu udomljavani. Svaki dan su vrata azila od 11 do 16 časova otvorena. Tako da svi koji žele da ih udome, slobodni su da dođu.

Ne možemo pobjeći od činjenice da je stil života postao takav da je mnogo više kućnih ljubimaca nego prije 10 ili 20 godina. Imamo podatak da je 2022. u Srpskoj bilo 30.000 kućnih ljubimaca pasa i 10.000 mačaka", rekao je Rosić.

Zajedno sa Rosićem, azil su posjetili kanidati Ujedinjene Srpske za odbornike, Miloš Ćurković i Nevena Vidović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.