Rot: Političke tenzije destabilizuju BiH

SARAJEVO - Bosni i Hercegovini treba izborni zakon koji će biti inkluzivan, u kojem će svaki građanin imati jednak glas i u kojem će važiti princip jedan čovjek jedan glas, rekao je Mihael Rot, ministar za Evropu Savezne vlade Njemačke, na medijskom brifingu u rezidenciji ambasadora Njemačke u Sarajevu. Sa Rotom je bio i Adis Ahmetović, novi poslanik SPD-a u Bundestagu.

S obzirom na to da se u RS i u dijelu BiH gdje pretežno žive Hrvati ovaj princip shvata kao mogućnost preglasavanja, na naše pitanje da li to znači da bi prava građana RS bila ugrožena i da se njihov glas ne bi čuo u Sarajevu, Rot je odgovorio da građani RS ne treba da budu zabrinuti i da slične brige o regionalnoj zastupljenosti postoje i u drugim dijelovima Evrope. On je odgovorio da BiH treba da ostane u federalnom uređenju, u kojem bi regioni imali svoj glas. Prema njegovom mišljenju, pojedini političari zloupotrebljavaju ovo pitanje za oštrenje nacionalističke retorike te je poručio da treba težiti izbornim rješenjima koja će imati podršku u stanovništvu i istovremeno zadovoljiti evropske kriterijume, a da se pritom svaki glas jednako vrednuje.

"Ja sam svojim sagovornicima vrlo jasno rekao: Mora se prekinuti sa destruktivnim politikama secesije, bojkota i blokada", rekao je Rot.

Naglasio je da će nova njemačka vlada, koja uskoro treba da stupi na dužnost, i dalje biti posvećena evropskoj budućnosti BiH.

"Znam o čemu govorim, jer sam i sam učestvovao u pisanju evropskog poglavlja u novom koalicionom sporazumu. Možete se u to pouzdati da ostajemo uz vas i da ćemo biti na vašoj strani", rekao je Rot.

Rot je stanje u BiH ocijenio ozbiljnim i rekao da sadašnji politički odnosi prijete destabilizacijom zemlje, što je, kako je naglasio, za njegovu zemlju neprihvatljivo.

Najviše pitanja bilo je o mogućim sankcijama, na šta je Rot odgovorio da se one ne bi odnosile samo na Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a.

"Ne radi se samo o gospodinu Dodiku. Imam utisak da ima previše onih kojima odgovara status kvo, koji im omogućava održavanje moći i daje razne prednosti. Odluke ne donose ni etničke grupe ni entiteti, nego institucije. Potrebni su nam hrabri političari i političarke koji će ojačati institucije BiH kroz jednu federalnu strukturu", rekao je Rot. Rot je rekao da se moguće sankcije odnose na različite vrste mjera, među kojima je i zamrzavanje imovine, ali da neće biti uperene protiv građana RS ili drugih građana u BiH, već protiv onih koji, kako je rekao, koriste političku krizu za dizanje nacionalnih tenzija i ličnu korist. Rot je rekao da još nije isključeno da bi sankcije mogla primijeniti cijela EU, iako su neke od zemalja i dalje protiv.

Dodao je da je Njemačka zabrinuta zbog toga što trenutne političke tenzije destabilizuju BiH, zbog čega je ocijenio da će nova vlada i dalje pružati podršku visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, čije prisustvo i dalje smatra neophodnim.

"Želio bih da BiH bude zemlja u kojoj nije odlučujuće to koje je neko religijske ili etničke grupe, već da odlučujuće bude to da su svi jednaki građani BiH s istim pravima. Za nas je politika secesije i bojkota nešto potpuno neprihvatljivo. Ko to čini, čini medvjeđu uslugu BiH. Ni Njemačka ni EU tako nešto neće gledati skrštenih ruku", rekao je Rot.

Pozvao je političke predstavnike da uključe i nevladine organizacije kako bi se pronašla rješenja i ispunile reforme iz 14 prioriteta Evropske komisije, s naglaskom na, kako je rekao, borbu protiv korupcije i jačanje vladavine prava.