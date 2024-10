Rukovodstvo RS razgovaralo sa Sorekom: Srpska podržava evropski put

BANJALUKA – Rukovodstvo Republike Srpske danas je u odvojenim sastancima u Banjaluci razgovaralo sa novoimenovanim šefom Delegacije EU u BiH Luiđijem Sorekom.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je u razgovoru sa Sorekom da Srpska podržava evropski put BiH na kojem želi da bude vidljiva u skladu sa mehanizmom koordinacije i uz puno uvažavanje njene ustavne pozicije, kao i dejtonske strukture BiH.

Dodik je istakao da Republika Srpska neće dozvoliti oduzimanja ustavnih nadležnosti, nametanja zakona i rješenja od neizabranih stranih zvaničnika, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.

Tokom razgovora Dodik je izrazio punu opredjeljenost institucija Srpske ka dijalogu, te naglasio da domaće institucije i izabrani politički predstavnici u BiH treba da budu jedini relevantni za donošenje odluka.

Na sastanku u Palati Republike, kojem je prisustvovala i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Srpskoj i BiH, kao i o procesu evropskih integracija.

Dodik je Soreki poželio dobrodošlicu u Republiku Srpsku i uspješan mandat, prenosi Srna.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić rekao je danas su institucije Srpske čvrsto opredijeljene za dalji napredak i približavanje BiH ka EU, ali se u tom procesu mora u potpunosti poštovati ustavna i dejtonska pozicija Republike Srpske i ne smije umanjivati njen status.

Stevandić je tokom razgovora sa Sorekom rekao da proces donošenja odluka u BiH mora biti zasnovan na dogovoru tri naroda i dva entiteta, bez uplitanja međunarodnog faktora

Stevandić je izrazio uvjerenje da će uloga novoimenovanog šefa Delegacije EU doprinijeti jačanju odnosa BiH i Unije.

On je Soreki uručio knjigu "Armatura suvereniteta", koja sadrži sve pravne i političke akte Narodne skupštine Republike Srpske od njenog osnivanja do danas.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je na sastanku sa Sorekom da je Srpska u procesu evropskih integracija napravila najveći napredak u BiH, te da se određeni problemi u ovom zajedničkom procesu na nivou BiH ne nalaze u Srpskoj.

Višković je Soreki poželio dobrodošlicu i podsjetio na dosadašnju dobru saradnju sa njegovim prethodnikom, te ukazao na činjenicu da je Republika Srpska otvoren i iskren partner za nastavak puta BiH ka članstvu u EU, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. On je na sastanku naglasio da Srpska kao i do sada ostaje otvorena za sve oblike saradnje, koji su zasnovani na Ustavu BiH i mehanizmu koordinacije, te napomenuo da EU nije potpuna bez zemalja zapadnog Balkana, kao i da su ovi prostori tradicionalno i geografski integralni dio Evrope.

Soreka je istakao da ga raduje iskrena opredijeljenost predstavnika Republike Srpske za evpropske intergacije BiH.

On je naglasio da očekuje kvalitetnu saradnju zasnovanu na principu uvažavanja svih izabranih predstavnika u BiH, kao i to da on i njegov tim stoje na raspolaganju u vezi sa prevazilaženjem pitanja koja će doprinijeti napretku na evropskom putu BiH, te da je budući period prilika koju treba iskoristiti.

