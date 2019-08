Runić: Hrvatima i Srbima proslava neće donijeti ništa dobro

Srpsko stanovništvo u Drvaru uznemireno je najavama o proslavi HDZ-a u vezi s događajima iz proteklog rata i pozivamo ih da od toga odustanu, kaže Dušica Runić, načelnica Drvara.

"Moje mišljenje je da to ne bi ništa dobro donijelo ni Hrvatima koji su 1995. izabrali Drvar kao mjesto življenja. Nema niko ništa protiv da oni to obilježe bez velike pompe, ali najavili su neko paradiranje vojnih brigada", kaže ona.

Upitana o planovima da Drvar bude mjesto za smještaj migranata, ona je rekla da je Krizni štab opštine jednoglasno zauzeo stav da neće prihvatiti bilo čiju odluku da se u Drvaru prave takvi centri.

"Svi smo zauzeli jedinstven stav da bi to ugrozilo Drvar i ekonomski i bezbjednosno i na svaki drugi način", kaže ona.

NN: Kako ocjenjujete najave da je Vaša opština predviđena za lokaciju centra za smještaj migranata?

RUNIĆ: Mi smo krajem sedmog mjeseca dobili informaciju da je Drvar predviđen za mjesto za smještaj migranata. Takođe, rečeno nam je da je predviđen kao dio mape na toj migrantskoj ruti. Mi smo sazvali Krizni štab i jednoglasno donijeli odluku i zauzeli stav da Drvar ne želimo ni kao mjesto za smještaj migranata ni kao tačku na migrantskoj ruti. Mi smo dobili neke informacije da nova migrantska ruta ide preko Hercegovine, a samim tim i preko Drvara.

NN: Zbog čega ste donijeli takvu odluku?

RUNIĆ: Zato što je situacija u Drvaru, blago rečeno, preteška. Većina našeg stanovništva su stari ljudi i dolazak bilo kakvih ljudi s nekih drugih prostora, a koji nisu Hrvati koji su se ovdje doselili 1995. godine ni Srbi povratnici, ugrozilo bi kompletno stanovništvo koje tu živi. Svi smo zauzeli jedinstven stav da bi to ugrozilo Drvar i ekonomski i bezbjednosno i na svaki drugi način. S takvim stavom otišli smo na sastanak s Vladom Kantona 10 i oni su izglasali isti stav. Upućen je dopis Savjetu ministara BiH, gdje smo se svi usaglasili da ni Savjet ni bilo koje ministarstvo ne može donijeti nikakvu odluku po tom pitanju bez prethodne saglasnosti lokalne samouprave. Imamo saznanja da se tako nešto dešavalo u Kantonu 1, pa smo iz mjera predostrožnosti i opreza donijeli ovakav zaključak.

NN: Šta je, po Vašem mišljenju, bio motiv da Drvar bude predložen za takvu lokaciju?

RUNIĆ: Ko to zna, možemo samo da spekulišemo. Drvar je očišćen 1995. godine. Prije rata imali smo 17.000 stanovnika, sad imamo pet. Imamo 12.000 praznih stambenih jedinica, privatizacija je loše odrađena, preduzeća su uništena pa ima mnogo praznih hala... Neko je zbog nečeg mislio da je Drvar dobra lokacija.

NN: Kako žive ljudi u Drvaru?

RUNIĆ: Drvar je najmnogoljudnija povratnička opština i najviše ima Srba koji su se vratili u FBiH. Najviše je penzionera pa većina stanovništva živi od penzije. Imamo nešto zaposlenih na nivou lokalne samouprave i preduzeća koja je osnovala lokalna samouprava. Imamo drvnu industriju, primarnu preradu drveta. Veliki je procenat nezaposlenosti mladih i žena, a drvna industrija zahtijeva fizičku spremnost. Prijeratna industrija je potpuno uništena, tako da je sasvim minimalna sekundarna prerada drveta.

NN: Ima li planova na nivou BiH, FBiH, RS ili EU da se finansira podrška zapošljavanju iz nekih fondova?

RUNIĆ: U fazi smo izrade nove strategije razvoja 2020-2025. godina, a tu ćemo primarno razvijati turističke potencijale. Radićemo da unaprijedimo smještaj i ugostiteljstvo jer tu imamo istorijski potencijal kroz Titovu pećinu i prirodni kroz planine i rijeke. Mi smo istočna kapija Nacionalnog parka Una i već radimo na tome. Međutim, jako je teško dovesti investitore u mjesto koje se veže za smještaj migranata. Koji investitor će ulagati u turističke potencijale mjesta gdje bi se nalazili ljudi koji dolaze ko zna odakle?

NN: Kako komentarišete najave o hrvatskoj proslavi u vezi s ratnim dešavanjima koja se vežu za prostor Vaše opštine?

RUNIĆ: Ja sam kao načelnica opštine apelovala na Kantonalni odbor HDZ-a da oni od toga odustanu. Narod je nakon što se pojavila ta najava jako uznemiren. U razgovoru s ljudima sam stekla utisak da je to njih jako isprovociralo i izazvalo jake emocije. Moje mišljenje je da to ne bi ništa dobro donijelo ni Hrvatima koji su 1995. izabrali Drvar kao mjesto življenja. Nema niko ništa protiv da oni to obilježe bez velike pompe, ali najavili su neko paradiranje vojnih brigada i ne znam ni ja čega. Ja još nemam zvaničnu informaciju da se od toga odustalo.

NN: Da li ste razgovarali sa lokalnim Hrvatima? Shvataju li da sutra treba da žive s lokalnim Srbima kad parada prođe?

RUNIĆ: Upravo tako. Ja se nadam da i oni dijele to mišljenje, zaista se nadam. Mi treba da radimo zajednički na rješavanju problema koji nas sve tište, a ne da se na ovakav način vraćamo u 1995. i mislimo šta se tada dešavalo. Znamo mi šta je bilo, ali ne treba niko nikoga provocirati. A ova najava je baš isprovocirala kompletno srpsko stanovništvo. S nama su se solidarisali i dijele naše mišljenje i Petrovac i Glamoč, a vjerujem i Grahovo. Ja imam neslužbenu informaciju od predsjednika Opštinskog odbora HDZ-a u Drvaru da će oni to obilježiti ni više ni manje od onog kao prethodnih godina. U Grahovu su tome dali malo veću pažnju nego prethodnih godina.

NN: Kakva je saradnja s institucijama na državnom nivou, Federacije BiH, Republike Srpske...?

RUNIĆ: Ja sam 16. januara imenovana na mjesto v.d. načelnika. Poslije toga su bili prijevremeni izbori. Od 1. januara do danas nijedna marka pomoći sa viših nivoa nije došla u opštinu Drvar. Tu prije svega mislim na kantonalni i federalni nivo.

NN: A kakva je saradnja s Republikom Srpskom?

RUNIĆ: Kao i prethodnih godina. Bez pomoći Republike Srpske mi ne bismo mogli opstati.