MUP Hrvatske za "Nezavisne": Rusi preko BiH traže azil u Hrvatskoj

ZAGREB, SARAJEVO - Državljani Ruske Federacije sve više koriste BiH kao tranzitnu tačku za ulazak u Hrvatsku, gdje traže azil, potvrđeno je "Nezavisnim" u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske.

Kako su nam rekli, na granici Hrvatske sa BiH, Srbijom i Crnom Gorom u posljednje vrijeme povećan je broj ruskih državljana koji žele ući u Hrvatsku i dodali su da se u najvećem broju slučajeva radi o dolascima upravo iz BiH. Kako su naglasili, ruski državljani od Hrvatske traže azil kako bi se mogli naseliti u EU.

"Dakle, radi se isključivo o osobama koje zakonito dolaze na granične prelaze RH i na graničnom prelazu iskazuju namjeru za međunarodnom zaštitom. U navedenom slučaju ne radi se o nezakonitim prelascima državne granice RH", podvukli su oni za "Nezavisne".

Dodaju da se s ovim ruskim državljanima postupa kao prema bilo kojoj osobi koja dolazi na granicu na identičan način, u skladu s šengenskim pravnim normama.

"Ukoliko osoba na graničnom prelazu izrazi namjeru za međunarodnom zaštitom, primjenjuju se odredbe Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti", naglasili su oni.

U Graničnoj policiji BiH za "Nezavisne" potvrđuju da je došlo do povećanog broja ulaska ruskih državljana na teritoriju BiH, ali su i precizirali da nije došlo do povećanja nakon što su na svojoj stranici objavili podatke o ulasku državljana Rusije vazdušnim saobraćajem do 25. decembra 2022. godine.

Prema podacima koje su objavli, od početka novembra do 25. decembra evidentirali su 2.598 državljana Ruske Federacije, od čega na ulasku u BiH 1.654, a na izlasku iz BiH 944 državljana, koji su u BiH stigli preko aerodroma Sarajevo, Tuzla i Banjaluka.

"Za državljane Ruske Federacije ukupno su izdata 24 rješenja o odbijanju ulaska u BiH zbog neispunjavanja uslova za ulazak u BiH", naveli su oni.

Kako navode u Graničnoj policiji, državljani Rusije koriste činjenicu da im za ulazak i boravak u BiH ne trebaju vize, u skladu s međunarodnim sporazumom koji je BiH zaključila s tom zemljom.

Inače, kako su "Nezavisne" prve objavile, EU će sada, nakon što je BiH postala kandidat za članstvo u EU i nakon što je formirana nova vlast na nivou BiH, tražiti da budu uvedene vize građanima Rusije. Od BiH se traži da se uskladi s viznom politikom EU kad su u pitanju Turska, Kina i još nekoliko zemalja.

Većina ruskih državljana koji ulaze u BiH kao razlog dolaska navode turizam, ali odmah nakon ulaska u zemlju veliki broj njih kreće prema hrvatskoj granici kako bi podnijeli zahtjeve za azil.

Inače, prema pisanju srbijanskih medija, više od sto hiljada ruskih državljana se već doselilo u Srbiju i podnijelo dozvole za boravak i izdavanje radne dozvole, što znači da se barem na neko vrijeme namjeravaju zadržati u toj zemlji.

Mediji u Srbiji takođe pišu da se u najvećem broju Rusa koji su se doselili u Srbiju radi o imućnijem sloju ili srednjoj klasi koja ne želi da bude mobilisana za rat u Ukrajini. Istovremeno, radi se o ljudima koji su uglavnom dobro obrazovani i posjeduju diplome ili znanja koje bi Srbija mogla iskoristiti za svoj razvoj.