Rusija ima način kako da pomogne generalu Mladiću

MOSKVA - Moskva je spremna da pruži pomoć generalu Ratku Mladiću, koji je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora, u zaštiti njegovih prava.

Kao stalna članica SB UN, Rusija će moći da utiče na formiranje novog sastava sudija, koji će razmatrati žalbu u slučaju Ratka Mladića, a imaće pravo čak i na veto ako posumnja u njihovu objektivnost.

Advokat Dragan Ivetić, branilac bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, najavio je da će se žaliti na presudu, a razmatranje žalbe bi moglo da traje „i dve do tri godine“.

„Posle prestanka rada Haškog tribunala, mi ćemo potpasti pod Mehanizam koji će nastaviti rad posle 2017. godine. Žalbu ćemo predati iduće godine i ona će biti veoma dobro pripremljena. Naš cilj je da pravda bude zadovoljena…“, rekao je Ivetić, koji se obratio putem video-mosta na konferenciji za štampu koju je danas u Moskvi organizovala novinska agencija „Rosija sevodnja“.

Na konferenciji su govorili i generalov sin Darko Mladić, član Komiteta Državne dume Rusije za odbranu i predsjednik ruskog Komiteta za odbranu generala Ratka Mladića, poslanik Pavel Dorohin i direktorka Centra za proučavanje savremene balkanske krize i članica Komiteta za odbranu generala Ratka Mladića Jelena Guskova.

Oni su istakli da je sada najvažnije spasiti generalu život i omogućiti mu liječenje.

"Odbrana je tražila da se skine imunitet medicinskom osoblju pritvorske jedinice kako bismo mogli da ih tužimo za pogrešno liječenje generala Mladića. To kako oni rade jasno se vidi u medicinskim dokumentima koje smo jedva dobili od njih, a u svakoj normalnoj zemlji to se zove nesavjesno liječenje i podleže ozbiljnim tužbama sa ozbiljnim posljedicama“, istakao je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, pitanje zdravlje generala Mladića je, u ovom trenutku, najhitnije zbog toga što je više nezavisnih lekara, uključujući i lekare u Tribunalu, ustanovilo da je on „u najvišem mogućem riziku od toga da mu se ponovi moždani udar do mogućeg smrtnog ishoda“, dodao je Darko Mladić.

On je naveo da su haški ljekari odbijali da porodici dostave medicinsku dokumentaciju, iako „imaju obavezu da to učine odmah nakon pregleda ljekara i dijagnostike“.

„Nama su tek u oktobru ove godine dali snimke glave, napravljene u martu, iz kojih se vidi nekoliko bitnih stvari. Pre svega, ti snimci nisu napravljeni kako struka nalaže, neki su rađeni bez upotrebe kontrasta, što ih čini ’mutnijim‘ nego što objektivno mogu da budu. Naši stručnjaci su procenili da je to napravljeno u cilju prikrivanja stepena oštećenja u mozgu. Vrhunski srpski lekari koji su pogledali taj snimak ustanovili su da je on imao nove moždane udare i hitno bi trebalo odrediti stepen oštećenja. Haški lekari beže od toga i dan-danas“, naveo je Mladić.

On je rekao da će odbrana nastaviti da insistira na tome da generala Mladića pregledaju srpski ljekari, a advokat Ivetić je podsjetio da je to odobrio i Mehanizam za međunarodne krivične sudove, nasljednik Haškog tribunala, ali da je glavni ljekar u Haškom tribunalu to blokirao.

„To protivljenje haških lekara se pretvorilo u tragikomičan otpor, pa je doktor Falke u jednom trenutku zabranio posete lekara, a njegovo obrazloženje je bilo da bi poseta lekara mogla da bude opasna po njegovo zdravlje, pa čak i pogubna. Ne znam kako drugačije to da nazovem, ali kao da smo u nekakvom teatru apsurda“, naveo je Darko Mladić.

Ivetić je dodao da se sada čeka konačna odluka, a ako ona ne bude pozitivna „onda ćemo se žaliti Mehanizmu“.

Haški tribunal, prema riječima Darka Mladića, time ne samo da krši zakone Srbije i međunarodno pravo, nego i svoja sopstvena pravila.

„To je momenat gde mi vidimo potrebu da jedna svetska sila kao što je Ruska Federacija, koja ima veliki uticaj u Savetu bezbednosti UN, postavi pitanje kako je moguće da se na ovaj način krše standardi međunarodnog prava i prava na lečenje ljudi… Možda Tribunal ne vidi više potrebu da on živi dalje, pošto su izrekli presudu koju su želeli, a za koju smo svi znali da je napisana i pre nego što je general Mladić bio prebačen na suđenje, ali bez obzira na to mi smatramo da se borba za generala Mladića mora nastaviti, da bi dobio pravo da se brani, da se leči i da kaže istinu o događajima na prostoru biše Jugoslavije. Time doprinosimo ne samo međunarodnom pravu, nego i trajnom i održivom miru u regionu… Međutim, izgleda da je nekome bio plan da ostavi eksplozivnu smešu na Balkanu da bi možda u nekom budućem periodu mogao da napravi neke ozbiljne konflikte na tlu Evrope, što mi smatramo da je bio verovatniji plan Tribunala nego ono što je zapisano u osnivačkim dokumentima da kažnjavaju počinioce zločina u ratu na prostorima bivše Jugoslavije”, rekao je Darko Mladić.

Poslanik Državne dume Rusije i predsjednik Društvenog komiteta za odbranu Mladića Pavel Dorohin je osuđujuću presudu generalu Mladiću nazvao politizovanom, neosnovanom, pristrasnom i nepravednom. On je podsjetio i da je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije više puta isticalo politizovanost Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

„Mi smo vidjeli da je Tribunal pokušavao da svu krivicu za te ili druge zločine svali na srpski narod, na njegovo vojno-političko rukovodstvo. Evo nekih činjenica: za događaje u BiH do danas je osuđeno 128 ljudi, od kojih su 91 Srbi. Ukupno su osuđeni na 758 godina zatvora i ima još 6 presuda na doživotnu kaznu zatvora. Hrvati su osuđeni na 166 godina, a muslimani na 41 godinu. Faktički, svi rukovodioci Srbije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine su prošli kroz Tribunal“, istakao je Dorohin.

Prema njegovim riječima, takav stav Haškog tribunala, koji uskoro završava sa radom, provocira tenzije i međusobno nepojverenje na teritoriji bivše Jugoslavije.

On je podsjetio i da je Tribunal prije izvjesnog vremena odbio da pusti Mladića na privremeno lijiečenje u Rusiju, iako je ruska strana pripremila sve potrebnu dokumentaciju kao garanciju Vlade Rusije.

„To vidimo kao još jedan dokaz pristrasnosti Međunarodnog suda i njegovog nepoštovanja ljudskih prava“, rekao je Dorohin, podsećajući da je Sud ostale zatvorenike puštao na lječenje.

Kako je rekao, to se u Moskvi ocjenjuje kao „nastavak politike dvostrukih aršina“.

„Pred nama su sada dva zadatka. Prvi je — spasiti život i sačuvati zdravlje generala, pošto je on poznati srpski patriota i poznati prijatelj Rusije i čovjek koji je sve uradio da zaštiti svoju zemlju. Drugi zadatak je zaštiti njegova prava kao čovjeka, kako tokom sudskog zasjedanja ne bi bilo povreda i kako bi se izrekla pravedna presuda“, naglasio je ruski poslanik.

On je naglasio da sve činjenice kojima raspolaže pokazuju da krivica nije dokaza i dodao je da odbrana sada sprema žalbu, koja se mora podnijeti u roku od 45 dana.

„I hoću da kažem da će prilikom određivanja novog sastava sudija on biti izmijenjen, pošto od 1. januara po odluci Savjeta bezbjednosti UN Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju prestaje da postoji, a poslijie toga razmatranje žalbi prelazi na Mehanizam. Stav Rusije i njen uticaj bi mogli da imaju određenu ulogu kada je riječ o angažovanju zaista objektivnih sudija, kako bismo nakon razmatranja žalbe na prvostepenu presudu dobili presudu koja neće biti toliko pristrasna kao što je bila prvostepena“, istakao je Dorohin, dodajući da Rusija može da stavi i veto na novi izbor sudija ako posumnja u njihovu objektivnost.

Tajna Mladićeve kravate: Kome je i kakvu je poruku general poslao iz Tribunala?

Crvena kravata, koju je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nosio prilikom izricanja presude u Haškom tribunalu, trebalo je da pošalje signal Rusiji da general računa na dalju rusku pomoć.

Kravatu je Mladić dobio na poklon u avgustu ove godine od poslanika Državne dume Rusije i predsjednika Društvenog komiteta za odbranu Mladića Pavela Dorohina.

„Crvenu kravatu sa logom Komunističke partije Rusije, koju je general Mladić nosio prilikom izricanja presude, poklonio sam mu tokom našeg susreta u avgustu, i tada sam ga zamolio da, ako hoće, pošalje određeni znak, signal Rusiji ukoliko računa na podršku Rusije i ruskog društva. I kao što ste mogli da vidite, on ju je stavio“, izjavio je Dorohin.

(NN/sputniknews.com)