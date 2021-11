Rusija izvojevala pobjedu u UN-u

BANJALUKA, NJUJORK - Otkazivanje obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH, o čemu rasprava u Njujorku treba da bude održana večeras po našem vremenu, velika je pobjeda Rusije, smatra većina stručnjaka i analitičara.

Iako je Zapad uspio izboriti nespornu pobjedu u dijelu koji se odnosi na ostanak visokog predstavnika, potencijalne mogućnosti korištenja bonskih ovlaštenja i u činjenici da će izvještaj koji je Šmit podnio o stanju u BiH proći bez ruskog veta, činjenica da je Rusija uspjela izbaciti reference o OHR-u iz dokumenta o produženju mandata EUFOR-u predstavlja rusku pobjedu i vjetar u leđa vrhu Republike Srpske da ospori prenesene nadležnosti na nivo BiH.

Od izvora iz jedne važne zemlje članice EU dobili smo nezvaničnu informaciju da su SAD željele da OHR ostane u referencama, ali da su Evropljani ukazali na to da su njihove snage na terenu u BiH i da oni imaju više razloga za brigu ako bi trebalo mijenjati vojni mandat EU u BiH, zbog čega su SAD na kraju popustile.

Inače, važno je napomenuti da se formalno nikada ne predviđa obraćanje visokog predstavnika pri predstavljanju izvještaja, ali da su uvijek do sada na samoj sjednici članice Savjeta bezbjednosti rutinski omogućavale visokim predstavnicima da govore.

Međutim, ovog puta onemogućavanje obraćanja Šmita poslalo je snažnu simboličnu poruku, koje su svi svjesni.

Faris Kočan, slovenački ekspert za evropska pitanja i proširenje, za "Nezavisne" ističe da postoji još jedan element koji je doprinio uklanjanju Šmita iz rasprave o stanju u BiH. On kaže da Šmitovo obraćanje treba razumjeti i u kontekstu njegove legitimnosti i snage, tako unutrašnje kao vanjske.

"To više nije samo pitanje legitimnosti OHR-a u BiH, nego i pitanje njegove legitimnosti i snage koja je bila jako vezana za CDU i Merkelovu, koja je malo neočekivano doživjela najgori izborni rezultat nakon 1949. i to sad šteti i djelovanju Šmita, koji više neće imati onakvu unutrašnju podršku njemačkih političkih snaga, pogotovo ako dođe do formiranja lijeve vlade", naglasio je on. Prema njegovom mišljenju, Šmitova strateška greška je što prvo nije unutar Njemačke pokušao postići konsenzus, pa tek onda tražiti međunarodnu podršku.

Jedan od političara koji može biti zadovoljan ovakvim ishodom je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, koji je juče izjavio da je ovakav ishod logičan, imajući u vidu da Rusija i Kina nisu glasale za Šmitovo imenovanje.

"Ali neki se ponašaju nelogično i misle da sada treba da na razmatranje SB UN-a stave visokog predstavnika i da podnese neki izmišljeni izvještaj koji vrvi od neistina", naglasio je Dodik, koji tvrdi da su "Šmitov izvještaj napisali muslimani", a da je Šmit to samo potpisao.

Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva, pak zadovoljan je što su ostala bonska ovlaštenja.

"Koliko ja vidim u ovom trenutku, kada je u pitanju usaglašenost stavova vezano za rezoluciju Savjeta sigurnosti, biće produžen mandat vojnim snagama EUFOR-a u BiH i to je glavna stvar. OHR ostaje u svom kapacitetu, ostaje sa bonskim ovlaštenjima, sa svim onim mehanizmima koji su propisani odgovarajućim rezolucijama Savjeta sigurnosti UN-a", rekao je on.

Peter Stano, portparol Evropske komisije, izjavio je da evropska vojna misija u BiH mora da bude nastavljena, jer je, kako je istakao, važna za održavanje stabilnosti i bezbjednosti u BiH.

"Pratićemo najavljenu raspravu o misiji 'Altea' i mišljenja samo da bi mandat ove važne misije trebalo da bude produžen, što je potvrdio i Evropski savjet u oktobru", rekao je Stano.

Aleksandar Placer, komandant misije EUFOR-a, za austrijski "Standard" rekao je da u Dodikovim prijetnjama ne vidi opasnost za mir u BiH, niti potrebu da u Brčko budu upućene EUFOR-ove trupe, kao što traže politički predstavnci iz Sarajeva.

"Stalno mi se sugeriše da premjestimo trupe u Brčko. Ni dan-danas mi nije jasno odakle te želje dolaze. Mi smo na licu mjesta i trenutno ne vidimo nikakvu potrebu za bilo kakvim dodatnim trupama. Vjerujem da bi tako nešto prije bilo shvaćeno kao eskalacija nego deeskalacija. Osnovna misija EUFOR-a je podrška lokalnim snagama u uspostavljanju sigurnog i stabilnog okruženja", rekao je Placer za "Standard".