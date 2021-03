Ruski ambasador: Zatvaranje OHR-a je dobro za BiH

SARAJEVO - Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da Rusija želi zatvaranje OHR-a jer smatra da je to dobro za BiH, te da je sada prava situacija da konstitutivni narodi odluče kako dalje.

Kalabuhov je rekao da će, ukoliko konstitutivni narodi u BiH i njihovi politički predstavnici budu razgovarali, možda pronaći način da ublaže aktuelnu situaciju u BiH i bez OHR-a.

On je naveo da bi eventualni referendum o nezavisnosti Republike Srpske morao biti u skladu sa propisima BiH.

"Mi podržavamo dijalog u BiH i mislim da ako bi bilo pravog dijaloga, ne bi bilo nikakvih riječi o otcjepljenju Republike Srpske i koliko znam to je pozicija (srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada) Dodika", rekao je Kalabuhov za Federalnu televiziju.

Kalabuhov je pojasnio da saopštenje ruske Ambasade o eventualnom članstvu BiH u NATO nije bio neprijateljski čin prema narodima BiH.

"To je bio samo u vojnom smislu naš stav da ako neko danas uđe u takvu organizaciju kakva je NATO da i te zemlje moraju ispuniti neke obaveze koje se tiču vojno-tehničkih aspekata, onda to Rusija mora uzimatu u obzir, i to samo u vojnom smislu. Nikako ne u smislu da smo naprijatelji kao narodi", pojasnio je Kalabuhov.

On je dodao da Rusija otvoreno govori šta misli o NATO i približavanju njegove infrastrukture ruskim granicama.

Kalabuhov je istakao da je članstvo u NATO stvar BiH i njenih konstitutivnih naroda, Predsjedništva i organa vlasti koji po Ustavu moraju odlučivati o tome.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska 2009. godine je potpisala dokument o pridružavanju MAP-u, što nije zahtjev za članstvo, kako neki to predstavljaju, već, možda, korak ka članstvu.

"Situacija je takva da nema jedinstvenog stava u BiH o pitanju članstva u NATO. Mi ćemo na tu odluku gledati kao odluku BiH, a vi unutar zemlje morate gledati na odluku Republike Srpske i onih u FBiH koji ne žele u NATO. Mi poštujemo integritet BiH i konsenzus, ali konstatacija da većina građana BiH želi u NATO ne može negirati i želju većine građana Srpske da ne želi u NATO", poručio je Kalabuhov.

Kalabuhov nije mogao da precizira kada će FBiH dobiti ruske vakcine Sputnjik V, dodajući da Ambasada Rusije u BiH svakodnevno pokušava da taj proces ubrza.

On je rekao da nema informaciju da neko od političara u BiH blokira isporuku vakcina u FBiH.