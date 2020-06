Ružnić: Radončićeva ostavka će otežati stanje u BiH

BIHAĆ - Premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Mustafa Ružnić smatra da će ostavka ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudina Radončića narušiti i otežati ne samo stanje u USK već i u cijeloj BiH, posebno kada je riječ o situaciji u vezi s migrantima.

Ružnić je rekao da su imenovanjem Radončića postigli razumijevanje po pitanju migranata u Ministarstvu bezbjednosti, a da će njegovom ostavkom ponovo imati krizu u nadležnim instucijama BiH za upravljanje migracijama.

Premijer je izrazio bojazan da će USK sada ponovo ostati sam, navodeći da se iz Grčke prema Srbiji, pa samim tim i BiH, najavljuje dolazak velikog broja migranata, zbog čega će "građani povući liniju i krenuti u masovne proteste".

"Spremni smo, i policija i zdravstveni radnici, odgovoriti svakom zahtjevu da očuvamo dostojanstvo imovine USK i građana, a i migranata na njihovom putu", rekao je Ružnić za televiziju "N1".

On je poručio da vjeruje u institucije BiH, ali da se boji da će odlaskom Radončića doći do masovnih protesta građana koji su istakli i to da su spremni blokirati autobuse i ostale puteve kojima migranti dolaze u njihov kanton.

"Profesionalno ćemo se odnositi prema našim partnerima i pozivati institucije u zaštitu imovine BiH, a građane da to prepuste nama da radimo kao do sada. Jeste najveći teret za naše policijske službenike i zdravstvene radnike i sve nas, ali ćemo odgovoriti tom zahtjevu i nećemo posustati", poručio je Ružnić.