SAD čestitale Šmitu na imenovanju za visokog predstavnika

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države čestitale su Kristijanu Šmitu na imenovanju za novog visokog predstavnika u BiH i poručile da se raduju nastavku partnerstva kako se podržala primena Dejtonskog mirovnog sporazuma, saopštio je danas portparol američkog Stejt departmenta Ned Prajs.

"Zahvaljujemo ambasadoru (Valentinu) Incku na njegovoj službi i radujemo se nastavku partnerstva kako bi podržali primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma", naveo je Prajs na Tviteru.

Ranije danas su u Sarajevu ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira zvanično imenovali za novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita kojeg je kandidovala Njemačka. Protiv ove odluke je glasala Rusija.

The U.S. congratulates Christian Schmidt on his appointment as the next High Representative for Bosnia and Herzegovina. We thank Ambassador Inzko for his service and look forward to continued partnership to support the implementation of the Dayton Peace Accords.