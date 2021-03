SDA, HDZ i SNSD optimistični: Već šest od 14 prioriteta EK završeno

MOSTAR, BANJALUKA – Delegacije HDZ-a BiH, SDA i SNSD-a iskazale su spremnost da se riješi 14 ključnih prioriteta koje je EU postavila pred BiH, a koje mora ispuniti za dobijanje kandidatskog statusa.

Na danas održanom sastanku delegacija ovih stranka konstatovano je da je već šest od 14 prioriteta završeno, a fokus održanih razgovora bio je na tri zakona i to Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u, te Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH.

Vjekoslav Bevanda, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH koji je predvodio delegaciju HDZ-a rekao je da su dogovorili šta će se dalje raditi te da je Zakon o javnim nabavkama jednoglasno prošao u Savjetu ministara, a da su preostala dva zakona u proceduru i da trebaju doći pred Savjet ministara BiH i dalje u Parlament.

"Onda bi imali i vlasti u BiH i svi ostali puno pravo reći da smo mi gro odradili i da naše opredjeljeje na putu ka EU ima našu kredibilnu osnovu i put", rekao je Bevanda.

I Snježana Novaković Bursać, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH rekla je da je na sastanku usaglašena određena metodologija te da je ubijeđena da će pregovarače približiti izvršenju određenih zadataka.

Naglasila je i da je SNSD otvoren za saradnju te da postoji namjera da se ide sa kontruktivnim pristupm posebno kada je riječ o rješenjiam koja će poboljšati ukupni ambijent u zemlji.

"Važno je da sve bude funkcionalno i provodivo. Bilo je i previše pokušaja koji nas nisu odveli ka funkcionalnosti, a sve ovo vidim kao šansu za unapređenje odnosa i poboljšanje ambijenta. Na tome ćemo i dalje raditi", poručila je Novaković-Bursać.

Osim 14 prioriteta pred Bosnu i Hercegovinu postavljeni su i brojni podprioriteti čija bi realizacija značila i mogućnost otvaranja prvih pregovora sa EU.

"To je devet ili deset prioriteta uključujući i Izborni zakon BiH. Jako je važno što je jedan od zakona već u parlamentarnoj proceduri, te što će se i ostala dva uskoro naći na Savjetu ministara BiH, a što bi trebalo omogućiti i veću prohodnost zakona. Očekujemo da u najkraćem roku završimo procedure i da sa kradibilnim zahtjevom zatražimo kandidatski status. Smatram da to zaslužujemo i to je naša današnja poruka. Očekujemo da nas podrže, kako bi smo trajno dospjeli na šine koje vode ka evropskim integracijama", rekao je Zvizdić.