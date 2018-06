SDA, SBB, DF i SDP dogovorili zakon o izbornim jedinicama

SARAJEVO - Nakon posljednjeg sastanka s predstavnicima međunarodne zajednice, četiri stranke, SDA, SBB, SDP i DF, kako saznaje Klix.ba, usaglasili su zajednički prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta Federacije BiH.

Riječ je o zakonskom rješenju, putem kojeg bi se ispoštovale odredbe presude po apelaciji Bože Ljubića u vezi sa izborom delegata u Dom naroda PFBiH i time stavila tačka kada je riječ o neizvjesnoj implementaciji izbora koji će se održati u oktobru.

Navedeni akt bi ove stranke trebale potpisati u ponedjeljak. Predviđeno je da ga šefovi klubova ovih stranaka predlože na redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za utorak.

Podrška i Naše stranke

Ovo zakonsko rješenje bi trebala podržati i Naša stranka, a ono se temelji na zakonskom rješenju kojeg su već ranije predložili klubovi SDP-a i DF-a u Predstavničkom domu. Uz određene modifikacije, podržali su ga i SBB i SDA.



Zakon se sastoji od dva dijela. Prvi dio uređuje izborne jedinice i broj mandata u izbornim jedinicama za Predstavnički dom PFBiH, u skladu sa demokratskim principima vrijednosti glasa i jednakosti građana u ostvarivanju prava da biraju svoje predstavnike pod jednakim uslovima.



Drugi dio zakona uređuje broj i strukturu delegata Doma naroda u skladu sa Ustavom FBiH i principima sadržanim u presudi Ustavnog suda BiH po zahtjevu Bože Ljubića. Presudom je utvrđeno da je potrebno mijenjati imperativnu odredbu Izbornog zakona kako bi svaki konstitutivni narod dobio jedno mjesto u kantonalnim skupštinama. Ustav FBiH jasno propisuje da će svaki konstitutivni narod iz svakog kantona dobiti najmanje jedno mjesto, ukoliko postoji najmanje jedan takav zastupnik u zakonodavnom tijelu tog kantona.



Upravo u skladu sa tom ustavnom odredbom te sa drugim ključnim principom iz Ustava FBiH i Izbornog zakona, a to je popis stanovništva iz 1991. godine, kao osnovom za sva izračunavanja koja zahtijevaju demografske podatke do provedbe Aneksa 7, utvrđen je broj i struktura delegata u Domu naroda. Osim toga, predloženo je da se ovim zakonom omogućava razrješenje situacije u slučaju nedostatka delegata u nekom klubu i to samo u ovom izbornom ciklusu ili do promjene Ustava FBiH.

Usklađen s mišljenjem Venecijanske komisije

Zakon je, takođe, usklađen sa mišljenjem Venecijanske komisije, koje je dostavljeno Ustavnom sudu BiH u sklopu rasprave u predmetu po zahtjevu Bože Ljubića, a u kojem je preporučeno da se rješenje ovog pitanja traži upravo u okviru pravilnog tumačenja i primjene odredbi Ustava FBiH.



Navedene stranke su se odlučile na ovaj korak, nakon što je tokom niza sastanaka s međunarodnom zajednicom i predstavnicima Venecijanske komisije održanim u proteklim sedmicama istaknuto da se ovo pitanje može riješiti i u Federalnom parlamentu.



Za sada se, navedenim strankama neće priključiti HDZ, koji ima drugačije principe rješenja presude "Božo Ljubić", ali i drugih presuda koji se tiču izbornog zakonodavstva. (klix.ba)