SDA: Vlada je populistička; SDP: Dosadni su više iz SDA

SARAJEVO - Iako predstavnici šestorke (Narod i pravda, Naša stranka, SDP, SBB, DF i BOS) koji su na vlasti u Kantonu Sarajevo tvrde da njihove nesuglasice nisu toliko velike da bi narušile koaliciju, po kuloarima se sve više govori o tome da su razlike u razmišljanjima nepremostive i da bi u narednim mjesecima moglo doći do prekompozicije vlasti u ovom kantonu.

Naime, ukoliko dođe do dogovora između stranaka partnera na nivou BiH i FBiH, sa SDA u koaliciju bi trebalo da uđu SBB i DF, jer će dobiti pozicije u Vladi FBiH i Vijeću ministara BiH, što bi značilo da će doći do promjena u KS, a i Bakir Izetbegović, lider SDA, od samog početka govori kako koalicioni partneri moraju biti na svim nivoima. Izetbegović je prije nekoliko dana izjavio da u paketu ide i šestorka kada je u pitanju formiranje vlasti, te da će doći do promjena i u Kantonu Sarajevo.

Igor Stojanović, šef Kluba poslanika SDP BiH u Skupštini KS, poručio je SDA da više ne priča istu priču, već da, ako može, sruši šestorku.

"Dosadni su više iz SDA. Godinu dana pričaju kako će promijeniti vlast u kantonu. To je njihovo demokratsko pravo. Neka sakupe 51 posto i neka ruše već jednom", kazao je Stojanović za "Nezavisne".

Najavljivali su oni iz SDA, kaže Stojanović, da će Vlada pasti u martu, pa u julu, pa u septembru, pa u oktobru i dodaje da se kompromisno uvijek dođe do rješenja iza kojeg stane Vlada šestorke.

"Dok god se ne dogode najave formiranja vlasti na drugim nivoima, ova vlada će biti stabilna. Mi smo model kako bi trebalo da funkcionišu zajednički stranke koje imaju različite ideologije. Interes građana mora biti iznad ideologija", kazao je Stojanović.

Zvonko Marić, šef Kluba poslanika SBB-a u Skupštini KS, za "Nezavisne" ističe da se često moglo čuti kako će šestorka otići s vlasti te da je to jedan psihološki momenat koji često koriste određeni političari.

"Razgovarali smo u utorak o radu šestorke i naravno da tu ima razmimoilaženja. U svakoj porodici ima nesuglasica i te nesuglasice se prevazilaze, a šestorka još djeluje, te nesuglasice zasad nisu fatalne za nju. Ne znam otkud stalna tenzija da je šestorka pred raspadom. Mi smo pod zakletvom, i šta god da se desilo, ne smijemo se osvrtati nego usmjeriti svu energiju da bi građanima bilo bolje", ističe Marić.

Dodaje da u SBB-u nisu opterećeni koalicijama i da oni na isti način djeluju i djelovali su i kada su bili i kada nisu bili na vlasti.

Mahir Dević, šef Kluba poslanika SDA u Skupštini KS, kaže za "Nezavisne" da je predsjednik stranke najbolja adresa da se govori o mogućim prekompozicijama u vlasti na nivou KS. Međutim ističe, kada je u pitanju situacija u KS i problemi sa kojima je suočena šestorka, da je to evidentno i da su konstantno tematske sjednice, a ne sjednice na kojima bi trebalo da se donose važni zakonski akti.

"U redu je da vam treba nekoliko mjeseci da se uputite u posao, ali i nakon godinu dana nema nijednog ozbiljnijeg zakonskog rješenja, tako da to najbolje govori o tom populizmu i neradu aktuelne Vlade KS", zaključio je Dević.