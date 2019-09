SDA i HDZ čekaju SNSD za razgovore

SARAJEVO - Hoće li u narednim danima doći do sastanka čelnika stranaka koje imaju većinu u Parlamentarnoj skupštini BiH, još je neizvjesno, ali nakon sastanka koji su u četvrtak imale visoke delegacije SDA i HDZ BiH predvođene liderima Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem, postoji nada da bi do toga moglo doći uskoro, što bi dovelo do deblokade formiranja vlasti na nivou BiH, ali i FBiH.

Nakon pomenutog sastanka jasno je da je "pet do dvanaest" davno došlo i da su sada i oni koji su blokirali formiranje izvršne i rad zakonodavne vlasti svjesni da moraju pronaći kompromis i prestati sa međusobnim ucjenama, jer, na primjer, više od milijardu eura čeka na realizaciju. Međutim, teško da će do toga doći ne bude li zasjedao parlament BiH.

Bakir Izetbegović, lider SDA, najavio je juče kako će narednih dana biti održani sastanci od kojih očekuje postizanje kompromisa kada je riječ o deblokadi Parlamentarne skupštine BiH.

"Imamo neke sastanke u Predsjedništvu ovih dana, tako da mislim da jesmo bliži deblokadi, da se nađe kompromis u okviru kojeg se trenutno nalazi BiH, mislim na Akcioni plan za članstvo u NATO-u, da se iznađe način da se ponovo pokrene program", rekao je Izetbegović, koji je i predsjedavajući Doma naroda BiH.

Ipak Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, sa druge strane, vrlo jasno je rekao da će parlament BiH biti blokiran sve dok se ne formira novi sastav Savjeta ministara BiH.

"Nisam informisan o čemu su razgovarali. Oni imaju velike probleme u Federaciji BiH, tamo nije formirana vlast i ima problema na kantonalnom nivou. Mi imamo dogovor sa HDZ-om o zajedničkim politikama i nastupima i mi s njima ostajemo na politikama koje smo ranije utvrdili. Što se tiče SDA, oni su razvalili dogovor od 5. avgusta i radi se o ljudima koji ne poštuju dogovoreno", rekao je Dodik ističući da je neophodno što prije formirati novi sastav Savjeta ministara BiH istovremeno naglašavajući da SNSD-u SDA nije nikakav partner i da to neće biti.

Izetbegović je naglasio i da gotovo milijardu eura sredstva čeka ratifikaciju u institucijama BiH, izrazivši uvjerenje da će taj problem biti riješen "ovih dana", međutim Dodik je, komentarišući blokadu tolikog novca, rekao da "život ide dalje".

Oprez kada je u pitanju optimizam pokazao je u četvrtak pred novinarima prvi put Dragan Čović, lider HDZ BiH, izrazivši nadu da će razgovori uslijediti u skorije vrijeme. Rekao je da ne želi predviđati, jer, kako je objasnio, kad god je rekao da će se dogovoriti za sedam do deset dana, to je trajalo sedam mjeseci.

Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda BiH, za "Nezavisne" ističe da joj nije jasno zašto se čekalo godinu dana da se dogovara i šta se promijenilo u tri-četiri dana.

"Očito je da je u nekim glavama sazrela informacija da veliki novac čeka na realizaciju i da, kada ne radi parlament, ne može da radi ni sve ostalo", kaže Majkićeva i dodaje da je začuđena što se sada Izetbegović poziva na sporazum trojice lidera Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika od 5. avgusta, koji je mrtav.

Prema njenim riječima, Izetbegović je očito spreman da se malo povuče te da više nema tako čvrst stav.

"Ponovo spominje ANP, ali sad insistira na civilnom dijelu sporazuma", objašnjava Majkićeva. Nada se da će trojica lidera ponovo razgovarati.

"Mada se član Predsjedništva iz Republike Srpske (Milorad Dodik) neće više odazivati bez konkretnog dogovora o formiranju Savjeta ministara", ističe Majkićeva.

Optimističan nimalo nije bio Dženan Đonlagić, šef Kluba poslanika DF-a u Predstavničkom domu BiH, koji za "Nezavisne" ističe da će SNSD nastaviti da blokira rad Parlamentarne skupštine BiH.

"Sastanak HDZ-a i SDA nije donio nikakav pomak ka formiranju novog sastava Vlade FBiH. HDZ to blokira, jer ne želi DF u strukturi ministarstava u Vladi FBiH, pa pokušava maksimalno da odugovlači", tvrdi Đonlagić.