SDA još uvijek "važe" kandidata ili kandidatkinju za Predsjedništvo

Ko će biti kandidat SDA za člana državnog Predsjedništva? To je pitanje koje intrigira javnost. Opštinski odbori SDA dostavili su svoje prijedloge za kandidate za člana Predsjedništva BiH. Nezvanično, najviše nominacija dobio je Denis Zvizdić, a slijedi ga Sebija Izetbegović. Zvanične potvrde iz SDA još uvijek nema analizira regionalna N1.

Tri moguća kandidata, najavio je ranije predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Denisa Zvizdić, Safet Softić i Šefik Džaferović. Više puta je ponovio da ime njegove supruge nije u opticaju. U to su uvjeravali i drugi članovi Predsjedništva SDA.

"Biće kandidat da to odmah raščistimo", tvrdi Halid Genjac.

Ipak, ime Sebije Izetbegović, kao kandidata za člana Predsjedništva u javnosti se često pojavljuje od skupa u Konjicu, prije godinu dana.

"Ono jeste da je bila jako podržana, da je dočekana nekim aplauzom, vi to ne možete ljudima zabraniti, tamo je bilo 500 žena. Ona ima tu svoju harizmu, način na koji komunicira sa ljudima. Neposredan, simpatičan i tako dalje", kaže Izetbegović.

Iako nije željela komentarisati moguće kandidate, visoka funkcionerka ove stranke Nermina Kapetanović, poručila je da je vrijeme za ženu u Predsjedništvu.

"Gospođa Sebija ima svoje reference i kvalitete, i mogla bi da bude kandidatkinja. (Je li vrijeme za ženu u Predsjedništvu BiH?) Ma naravno da je vrijeme, davno je bilo vrijeme za ženu", poručuje Kapetanović.

Špekulacije o više kandidata za Zvizdića su slabljenje jedinstva stranke.

"Slabe ukupan kapacitet kandidata koji će biti kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH. Mogu Vam reći da sam sve manje zainteresovan za tu funkciju", tvrdi Zvizdić.

Jedno od pominjanih imena, Safet Softić, kazao je da se nada da će Zvizdić ostati u proceduri. Prije dvije sedmice je rekao da vjeruje da će biti tri kandidata, među kojima neće biti Sebije Izetbegović.

"Mislim da je uredu da se više ljudi pita o ovom pitanju. Mislim da je od velikog značaja za SDA da kandidat SDA pobjedi na izborima", kaže Softić.

Među tri kandidata o kojima je govorio predsjednik SDA je i Šefik Džaferović.

"Ukoliko kompletna procedura pokaže da sam to ja ću opet biti zahvalan. Ukoliko se pokaže da je to neko drugi, on će imati punu moju podršku", otkriva Džaferović.

Onaj ko osvoji većinu glasova delegata na konvenciji stranke 26. maja biće kandidat ove SDA za člana Predsjedništva BiH.

(N1)