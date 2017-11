SDA predlaže da se Dom naroda FBiH popunjava po popisu iz 1991.

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako je više puta najavljivano da će SDA izaći sa svojim prijedlogom izmjena Izbornog zakona (IZ) BiH nakon što bude bila poznata sudbina prijedloga HDZ-a, ova partija je svoj zakon u parlamentarnu proceduru uputila u petak.

Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH i potpredsjednik SDA, rekao je za "Nezavisne" da prijedlog obuhvata način izbora u Domu naroda FBiH i izbore u Mostaru, ali da ne obuhvata izbor članova Predsjedništva BiH niti Dom naroda BiH.

"Za to je potrebna izmjena Ustava BiH, a to pitanje ćemo implementirati kada se krene u implementaciju odluke Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu 'Sejdić i Finci'. To pitanje treba rješavati na način na koji smo započeli sa Štefanom Fileom", kaže Džaferović.

Kada je u pitanju federalni Dom naroda, osnovna karakteristika prijedloga SDA-a je, kako Džaferović objašnjava, da se delegati iz kantona popunjavaju u skladu s rezultatima popisa iz 1991. godine, što je i obaveza iz Ustava FBiH. Ističe da HDZ-ov prijedlog ne obuhvata ovaj dio iz Ustava jer HDZ predlaže da se Dom naroda FBiH popunjava po popisu iz 2013. godine.

"Za grad Mostar nudimo rješenje po kojem će on biti jedinstven grad i u kojem će biti osigurana ravnopravnost svih naroda i građana i isključena dominacija bilo koga nad bilo kim. Prijedlog HDZ-a nije takav, on uvodi dominaciju, ne hrvatskog naroda, nego rekao bih HDZ-a", rekao je Džaferović.

Većina reakcija iz ključnih političkih partija svodi se na konstataciju da će o ovom prijedlogu zauzeti stav tek kad ga izuče. Nešto drugačije mišljenje dolazi iz SNSD-a, koji, pak, smatra da nema nikakve šanse da bude prihvaćen ni ovaj ni bilo koji od prijedloga izmjena IZ BiH.

"Gotovo sve partije su se izredale sa svojim prijedlozima i niko ničiji ne prihvata. Pogotovo to nije moguće u konstelaciji odnosa koji sada vladaju u parlamentu BiH", kaže Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a. Navodi kako je ovo odgovor SDA za prijedlog HDZ-a, te da je sada na federalnim partnerima kako da ovo pitanje razriješe.

"Mi samo smatramo da nije u redu da jedni drugima biramo predstavnike", zaključuje Majkićeva.

Momčilo Novaković, poslanik NDP-a, navodi da oni neće prihvatiti nijedan prijedlog ukoliko on nije usaglašen između političkih partija u FBiH.

"Preglasavanje jednog naroda od strane druga dva je neprihvatljivo. Jedino rješenje je ono koje ima podršku ključnih partija, a ako bude postojao jedan takav dogovor u FBiH mislim da niko u RS neće imati ništa protiv", ističe Novaković.

U SBB-u, koji u parlamentu participira sa četiri poslanika, još nemaju stav.

"Mi ćemo to pitanje razmatrati tokom naredne sedmice, na stranačkim organima", rekao je Mirsad Đonlagić, šef Kluba SBB-a u parlamentu BiH.

Svoj stav iduće sedmice iznijeće i SDP BiH.

"Nećemo bez naših ljudi iz Mostara zauzimati stavove o Mostaru, a ostali dio zakona će analizirati naši eksperti, pa ćemo dati svoj stav iduće sedmice", kaže Saša Magazinović, poslanik SDP-a. Gotovo identičan stav je i DF-a.

"DF će na svojim organima razmotriti prijedlog koji je uputila SDA i o tome zauzeti stav", rekao je Damir Bećirović, poslanik DF-a.

Iako smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt s funkcionerima i poslanicima HDZ-a, oni u petak nisu odgovarali na naše pozive.