SDA predlaže da se Dom naroda FBiH popunjava po popisu iz 2013.

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako je više puta najavljivano da će SDA izaći sa svojim prijedlogom izmjena Izbornog zakona (IZ) BiH nakon što bude bila poznata sudbina prijedloga HDZ-a, ova partija je svoj zakon u parlamentarnu proceduru uputila u petak.

Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH i potpredsjednik SDA, rekao je za "Nezavisne" da prijedlog obuhvata način izbora u Domu naroda FBiH i izbore u Mostaru, ali da ne obuhvata izbor članova Predsjedništva BiH niti Dom naroda BiH.

"Za to je potrebna izmjena Ustava BiH, a to pitanje ćemo implementirati kada se krene u implementaciju odluke Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu 'Sejdić i Finci'. To pitanje treba rješavati na način na koji smo započeli sa Štefanom Fileom", kaže Džaferović.

Kada je u pitanju federalni Dom naroda, osnovna karakteristika prijedloga SDA-a je, kako Džaferović objašnjava, da se delegati iz kantona popunjavaju u skladu s rezultatima popisa iz 2013. godine, što je i obaveza iz Ustava FBiH. Ističe da HDZ-ov prijedlog ne obuhvata ovaj dio iz Ustava.

"Za grad Mostar nudimo rješenje po kojem će on biti jedinstven grad i u kojem će biti osigurana ravnopravnost svih naroda i građana i isključena dominacija bilo koga nad bilo kim. Prijedlog HDZ-a nije takav, on uvodi dominaciju, ne hrvatskog naroda, nego rekao bih HDZ-a", rekao je Džaferović.

Većina reakcija iz ključnih političkih partija svodi se na konstataciju da će o ovom prijedlogu zauzeti stav tek kad ga izuče. Nešto drugačije mišljenje dolazi iz SNSD-a, koji, pak, smatra da nema nikakve šanse da bude prihvaćen ni ovaj ni bilo koji od prijedloga izmjena IZ BiH.

"Gotovo sve partije su se izredale sa svojim prijedlozima i niko ničiji ne prihvata. Pogotovo to nije moguće u konstelaciji odnosa koji sada vladaju u parlamentu BiH", kaže Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a. Navodi kako je ovo odgovor SDA za prijedlog HDZ-a, te da je sada na federalnim partnerima kako da ovo pitanje razriješe.

"Mi samo smatramo da nije u redu da jedni drugima biramo predstavnike", zaključuje Majkićeva.

Momčilo Novaković, poslanik NDP-a, navodi da oni neće prihvatiti nijedan prijedlog ukoliko on nije usaglašen između političkih partija u FBiH.

"Preglasavanje jednog naroda od strane druga dva je neprihvatljivo. Jedino rješenje je ono koje ima podršku ključnih partija, a ako bude postojao jedan takav dogovor u FBiH mislim da niko u RS neće imati ništa protiv", ističe Novaković.

U SBB-u, koji u parlamentu participira sa četiri poslanika, još nemaju stav.

"Mi ćemo to pitanje razmatrati tokom naredne sedmice, na stranačkim organima", rekao je Mirsad Đonlagić, šef Kluba SBB-a u parlamentu BiH.

Svoj stav iduće sedmice iznijeće i SDP BiH.

"Nećemo bez naših ljudi iz Mostara zauzimati stavove o Mostaru, a ostali dio zakona će analizirati naši eksperti, pa ćemo dati svoj stav iduće sedmice", kaže Saša Magazinović, poslanik SDP-a. Gotovo identičan stav je i DF-a.

"DF će na svojim organima razmotriti prijedlog koji je uputila SDA i o tome zauzeti stav", rekao je Damir Bećirović, poslanik DF-a.

Iako smo u više navrata pokušavali da stupimo u kontakt s funkcionerima i poslanicima HDZ-a, oni u petak nisu odgovarali na naše pozive.