SDA uzdrmana zbog audio-snimka

​SARAJEVO - Audio-snimak na kojem visoki dužnosnici SDA navodno trguju glasovima za nedavno okončane unutarstranačke izbore za vodstvo Kantonalnog odbora SDA Sarajevo uzdrmao je partiju i podijelio je.

Podsjetimo, snimak je u javnost proslijedio Semir Efendić, načelnik sarajevske općine Novi grad i kadar SDA, a akteri snimka su Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA i predsjednik Kadrovske komisije ove stranke, Sabahudin Delalić, Muhamed Šehović i još jedan delegat partije koji nije imenovan.

"Na snimku se može poslušati kako Sarajlić nudi zaposlenje supruge jednom od delegata kako bi glasao za drugog kandidata", napisao je Efendić na svom Facebook profilu.

Na unutarstranačkim izborima KO SDA Sarajevo 26. februara Fikret Prevljak izabran je za predsjednika KO SDA Sarajevo sa 59 glasova, dok je Efendić dobio 40 glasova.

Iako je vrh SDA najavio istragu i sankcije protiv onih koji se pojavljuju na snimku, pojedini visoki funkcioneri najjače bošnjačke partije ogradili su se od postupaka svojih stranačkih kolega.

Tako Bakir Izetbegović, prvi čovjek SDA, ističe kako će se sve preispitati i da će svi snositi sankcije zbog toga. Dodao je da Sarajlić, glavni akter u snimku i ujedno jedan od najmoćnijih ljudi u partiji, nije sam napravio cijelu situaciju sa spornim snimkom.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA, rekao je da sadržajem, motivima i eventualnom odgovornošću treba da se bave institucije države, a političkom odgovornošću SDA. I njegov stranački kolega Denis Zvizdić očekuje da će učesnici sa snimka biti stranački i politički adekvatno sankcionisani.

Sa druge strane, Šemsudin Mehmedović i Alma Čomo, poslanici SDA u Predstavničkom domu BiH, ogradili su se od poteza njihovih stranačkih kolega. Tako je Mehmedović na svom Facebook profilu napisao: "Ne u moje ime." Podsjetio je kako je već godinama zagovornik temeljite reforme SDA te poručio da sve ovo što se dešava u partiji nije od juče.

"Ono što sam vidio, čuo i pročitao za ljude u politici nije ništa novo. Čuo sam ja daleko gorih stvari od ove pogotovo, na primjer, u DF-u i šta se sve radilo, ali ne bih sad o tim detaljima i ne bih optuživao ljude, a nemam konkretne dokaze", rekao je Željko Komšić, lider DF-a, stranke koja je u koaliciji sa SDA.

Milko Grmuša, generalni sekretar PDP-a, rekao je da će ova stranka preduzeti odgovarajuće procedure pred Evropskom narodnom partijom (EPP) ako SDA iz svog rukovodstva hitno ne smijeni Sarajlića i na taj način pokaže da se protivi korupciji na najvišem političkom nivou.

Vehid Šehić, politički analitičar i nekadašnji predsjednik CIK-a, za "Nezavisne" kaže da za njega snimak nije iznenađuje, jer je to bh. javnost već vidjela i ranije na jednom od kongresa SDA, gdje se otvoreno manipulisalo. Međutim, na to niko nije obraćao pažnju.

"Mi imamo ovaj audio-snimak gdje se više govori o tome da li je on zakonit ili nezakonit, nego o njegovom sadržaju. To što smo vidjeli, to se radi i na izborima. Onda možete misliti šta se sve radi na izborima, kad se to radi unutar jedne političke stranke", rekao je Šehić i dodao da to pokazuje da su naše stranke interesne grupe te da se postavlja pitanje zašto su nam potrebni zavodi za zapošljavanje ako su političke stranke u stvari ti zavodi.

Posla će imati i pravosudni organi, jer su iz Kantonalnog tužilaštva Sarajevo najavili da će istražiti slučaj ovog audio-snimka.