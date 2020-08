"SDA uzela milione da riješi problem migranata"

SARAJEVO, BANJALUKA - Za rješavanje migrantske krize SDA je od međunarodne zajednice dobila milione maraka i umjesto da preuzme odgovornost problem migranata prebacuju drugima.

Ovo je stav zvaničnika Republike Srpske i HDZ-a nakon što je SDA optužila SNSD i HDZ BiH da opstruišu upravljanje migrantskom krizom te da teret te krize treba raspodijeliti na cijelu teritoriju BiH, a ne samo na dio u kojem su Bošnjaci većina. Takođe, iz SDA su nakon sjednice Kolegijuma zatražili od Tužilaštva BiH da odmah pokrene postupak protiv Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, i drugih zvaničnika koji su javno priznali da pomažu migrantima u transportu prema Unsko-sanskom kantonu.

"Nisam sigurna da je SDA partner koji bi se ozbiljno bavio tim pitanjem. Ta stranka ima prilično problematičan istorijat odnosa s mnogim područjima, počevši od onog vremena kada su dolazili strani radnici na prostor BiH, kada su dobijali ovdje bez ikakvih problema državljanstva i druga dokumenta, a ni danas ne vidim opredijeljenost da se bave tim problemom", rekla je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, dodajući da se SDA nikada ne bavi stvarnim problemima nego pokušava da lopticu prebaci nekom drugom ili u tuđe dvorište.

Ona je naglasila da SDA zauzima vrlo važne pozicije na nivou Savjeta ministara, FBiH i kantona, tako da se od njih očekuje da rade i doprinose pronalaženju rješenja, a ne otežavanju situacije.

Zvaničnici Republike Srpske, ali i hrvatski političari pažnju su skrenuli i na besmislene izjave Selme Cikotića, ministra bezbjednosti BiH, koji je rekao da migranti pozitivno utiču na potrošnju te da je čuo neke "seksi ideje" o vraćanju migranata. Upravo Cikotićevom planu rješavanja migrantske krize SDA je dala podršku.

"Izjave SDA ne iznenađuju, ta stranka za sve što ne funkcioniše i za šta bi sama trebalo da preuzme odgovornost traži krivca u drugom. Sve stvari, pa i kada je riječ o migrantskoj krizi, treba da se rješavaju sistemski i najbolje bi bilo kada bi to SDA i politički predstavnici poštovali, i kada je riječ o radu paralmenta, izvršne vlasti, odnosno Savjeta ministara", rekla je Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ-a, dodajući da se problemi samo gomilaju te da se problemu migracija ne prilazi sistemski.

Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, rekao je da je SDA za rješavanje migrantske krize od međunarodne zajednice dobila milione KM, koje je, po svoj prilici, nenamjenski potrošila, tako da se njihove optužbe na račun SNSD-a i HDZ-a graniče s normalnim.

"Stav Republike Srpske je više nego jasan po pitanju migrantske krize", rekao je Višković, dok je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srspke, rekao da su pokušaji SDA da donesu nekakve zaključke koji bi optužili zvaničnike RS za migrantsku krizu u BiH samo pokušaj fakturisanja svoje višegodišnje nesposobnosti i promašaja da se nose s teretom ove krize.

"Ali, zašto za svoju nesposobnost ne optužiti Republiku Srpsku kada je tako najlakše izbjeći odgovornost pred svojim građanima i glasačima, jer izbori neminovno dolaze", rekao je Lukač, podsjećajući da je SDA do danas naplatila desetine miliona evra za rješavanje migrantske krize, od kojih su najmanje koristi imali upravo migranti i lokalne zajednice koje najviše podnose teret, pozivajući ih da donesu zaključak da kontrolni organi provjere gdje su završili ti milioni od EU.

Lukač je rekao da je tačno da policija Srpske omogućava da autobusi s migrantima idu u pravcu Bihaća, ali i podsjetio SDA da autobusi puni migranata dolaze u Banjaluku iz Sarajeva, Tuzle i drugih gradova FBiH, a prevoze ih prevoznici iz FBiH s uredno plaćenim kartama. Takođe, naglasio je da je spreman pojaviti se u bilo kom tužilaštvu u BiH i dati izjavu o aktivnostima i radu policije RS u vezi s migrantskom krizom.

U Trebinju više migranata

Siniša Laketa, nečelnik Policijske uprave Trebinje, rekao je da je zabilježeno intenzivnije kretanje migranata, ali da je stanje bezbjednosti na području te uprave zadovoljavajuće.

On je rekao da Policijska uprava Trebinje sprovodi sve mjere koordinacionog tijela Vlade Republike Srpske koje se tiču migranata, a to je da se obezbijedi nesmetano kretanje migranata od tačke A do tačke B u onom smislu gdje je to moguće.

"U graničnom pojasu ih vraćamo, predajemo Graničnoj policiji i Službi za poslove sa strancima, koji dalje preduzimaju mjere i radnje propisane zakonom", rekao je Laketa.

Migranti blokirali i cestu

Grupa migranata i blokirala je cestu kod Bosanske Krupe, a nakon interevencije policije Unsko-sanskog kantona razbježali su se po okolnim livadama.

Do blokade, koja je trajala oko sat vremena i zbog koje je došlo do kilometarskih kolona vozila, došlo je nakon što ih je policija Unsko-sanskog kantona vratila u Republiku Srpsku, a onda patrola MUP-a RS nije dopustila prolazak.