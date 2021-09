"SDA želi sankcije za pojedince iz srpskog naroda da izvrše unitarizaciju BiH"

BANJALUKA - SDA želi sankcije za pojedince iz srpskog naroda misleći da će na taj način izvršiti unitarizaciju BiH, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.

Govoreći o najavama Šefika Džaferovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, da će od Kristijana Šmita tražiti smjenu Milorada Dodika, Čubrilović kaže da je to "njihova želja, cilj i ne biraju način kako da to realizuju".

"Nije ništa novo što članovi SDA ili njihovi visoki funkcioneri žele da sankcionišu nekoga iz reda srpskog naroda, to je uostalom ugrađeno u sve njihove programe i aktivnosti koje SDA provodi na prostoru BiH, misleći na taj način da će izvršiti unitarizaciju. To je njihova želja, njihov cilj i ne biraju način kako da to realizuju. Vjerujem da će i ovaj njihov potez, kao što je traženje smjene člana Predsjedništva, ostati u domenu želja kao i mnogi drugi ciljevi", rekao je Čubrilović za ATV.

Predsjednik Narodne skupštine kaže da bi takav potez bio poguban i mogao dovesti do nestanka BiH.

"Ne treba sada ništa nagađati. Ja ne vjerujem u to, obzirom na odnos u međunarodnoj zajednici i stavove pojedinih velikih zemalja, to bi bilo pogubno, jer bi to bio još jedan potez, poput Inckovog zakona, za nestanak BiH", rekao je on.