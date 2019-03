SDP neće formirati vlast sa nacionalnim strankama

SARAJEVO - Glavni odbor Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine ostao je pri stavu da neće ulaziti u pregovore za formiranje vlasti sa nacionalnim strankama, jedan je od zaključaka usvojenih na današnjoj sjednici tog stranačkog tijela sa 68 glasova za, 14 protiv i sedam suzdržanih.

Zaključeno je takođe da se KO SDP BiH TK zadužuje da napravi program buduće vlade koji će ponuditi kantonalnim organizacijama Naše stranke, Demokratske fronte, Stranke za BiH i Saveza za bolju budućnost

Potvrdio je to novinarima u Sarajevu predsjednik GO SDP BiH Saša Magazinović, dodavši da je također usvojen zaključak da GO SDP BiH daje punu podršku Kantonalnom odboru SDP BiH Tuzlanskog kantona da ponudi program građanskoj platformi za formiranje vlade u TK.

Predsjednika SDP BiH Nermina Nikšića te potpredsjednike Denisa Bećirovića i Zukana Heleza GO SDP BiH je zadužio da u punom kapacitetu pomognu KO SDP BiH TK da realizuje formiranje vlade u tom kantonu.

(NN/fokus.ba)

Program KO SDP BiH TK će biti objavljen javnosti TK te dostavljen svim zastupnicima u Skupštini kantona ukoliko neko kao pojedinac želi podržati program i mjere planirane programom buduće vlade.