SDP očekuje u Banjaluci 6.000 glasova, Nikšić pozvao građane da biraju najbolje

Predizborni skup Socijaldemokratske partije u Banjaluci održan je sinoć, a skupu je prisustvovao i predsjednik stranke Nermin Nikšić.

Socijaldemokratska partija se predstavila pod sloganom "Nova energija i nova snaga grada Banjaluka", a posebno je istaknuto da stranka očekuje nakon 23 godine vraćanje vijećnika u gradsku Skupštinu.

Po projekcijama SDP-a, ova stranka imaće u Banjaluci oko 6.000 glasova i dva odbornika u Skupštini grada. Nikog ne podržavaju za gradonačelnika.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić izjavio je da je sretan i ponosan što je u Banjaluci da podrži početak kampanje stranke.

"Da ne pričamo sada priče kako je SDP jednako jak u FBiH i RS-u. Naravno da nije, ali mi gledamo na svoju organizacije potpuno identično u oba entiteta. Za nas je BiH od Une do Drine, od Save do mora. Sretan sam da imamo ovakve liste kakva je u Banjoj Luci i očekujem da će to podržati građani ", rekao je Nikšić.

On je dodao da će SDP kao politička partija koja predvodi Vladu FBiH, te kao dio parlamentarne većine u savjetu ministara BiH, pokazati da cijelu BiH posmatra identično. Poručio je svim građanima Banjaluke da biraju onako kako oni smatraju koji ljudi treba da ih zastupaju.

"Prošlo je vrijeme kada smo tražili ono retrogradno što nas dijeli, politike sukobljavanja, konačno je previše vremena prošlo od tog ratnog ludila. Treba da se okrenemo budućnosti jer nam odlazi mladost svih nacionalnosti", istakao je Nikšić, prenosi Fena.

