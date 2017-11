SDP podnosi inicijativu za smjenu ministra unutrašnjih poslova TK

TUZLA - Klub poslanika SDP-a u Skupštini TK na narednoj sjednici podnijet će inicijativu za smjenu ministra unutrašnjih poslova TK Huseina Topčagića.

Razlog za ovu inicijativu je, kažu, sukob interesa jer je riječ o angažovanju firme "Džena" za rekonstrukciju škole "Požarike" i škole "Musa Ćazim Ćatić" u Kladnju i robnog terminala na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Vlasnik firme je Topčagićev brat.

"Mi smatramo da je to evidentan sukob interesa. U prilog tome ide i pismo premijera Bege Gutića u kojem u jednom dijelu kaže da ministar svojim djelovanjem i lobiranjem za obezbjeđenje poslova kompaniji njegovog brata u ozbiljnoj mjeri narušava ugled stranke. To je pisano stranci je njih najviše zanima stranka, a nas zaima to što ministar narušava ugled pozicije koju obnaša", rekao je Dževad Hadžić, poslanik SDP-a.

Hadžić je dodao da je drugi razlog za njegovu smjenu netransparetan prijem zaposlenika u MUP. Kao treći razlog za smjenu, SDP navodi finansijsko neodvajanje uprave policije. Kantonalni zakon je definisao da Uprava policije bude neovisna. To ministar, inače član SDA, do danas nije implementirao, tvrde u SDP-u.

Topčagić odbacuje sve optužbe i tvrdi da do njegove smjene neće doći.

"Od toga nema ništa. Oni traže od premijera da pokrene inicijativu smjene, a Klub poslanika SDP-a u Skupštini TK zna na koji način to ide, ne mogu to oni tražiti jer treba potpis 12 poslanika", prokomentarisao je Topčagić.

On smatra da je osnovni razlog što se traži njegova smjena taj jer je njegovo ministarstvo Kantonalnom tužilaštvu podnijelo izvještaj o počinjenom krivičnom djelu načelnika Općine Gradačac Edisa Dervišagića s bližim saradnicima te da njegovu smjenu, ustvari, ne traži Kantonalni odbor SDP-a već ti određeni ljudi iz ove stranke iz Gradačca.