SDS 30. juna dobija novog lidera

BANJALUKA - Kao što se i očekivalo, sjednica Skupštine SDS-a, na kojoj će birati novog lidera ove stranke, iako planirana za polovinu ovog mjeseca pomjerena je za 30. juni, saznaju "Nezavisne".

Kako saznajemo, opštinski odbori dobili su zadatak da do 16. juna moraju da završe svoje unutarstranačke izbore i održe sjednice skupština lokalnih organizacija.

U ovom trenutku u igri za lidera najveće opozicione partije u Republici Srpskoj su četiri imena, i to Vukota Govedarica, aktuelni lider stranke, Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora, Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine, i Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, mada sve informacije govore da će se na kraju bitka voditi između Govedarice i Miličevića, ali nije isključena ni mogućnost da bude samo jedan kandidat.

"Najveći autoriteti u stranci još rade na tome da bude jedan kandidat, a koliko će uspjeti zavisi isključivo od Govedarice", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Miličević kao jedan od kandidata koji ima najviše šanse da u narednim godinama vodi SDS kaže za "Nezavisne" da nema informaciju da će biti jedan kandidat, te da ga je nekoliko odbora kandidovalo i da će tražiti povjerenje Skupštine SDS-a.

"Skupština će reći ko će biti novi lider stranke. Članstvo SDS-a, ko god da bude izabran, okupiće se oko novoizabranog predsjednika i to tako treba da bude", rekao je Miličević.

Iz nekoliko izvora u SDS-u nam je potvrđeno da postoji mogućnost da se na kraju Govedarica povuče iz trke za predsjednika, a ako i ne dođe do toga, male su mu šanse da na sjednici Skupštine SDS-a dobije dovoljan broj glasova. Još ranije je odlučeno da Skupština SDS-a broji 450 delegata, mada, kako tvrde dobro upućeni, ne treba očekivati više od 400 osoba iz cijele Republike Srpske. Kriterijum za izbor delegata bio je veličina opštinskog ili gradskog odbora i ostvareni rezultat na posljednjim opštim izborima u BiH, a ni tu stvari nisu sasvim jasne. Recimo, prema tim kriterijumima Doboj bi trebalo da da 37 delegata, i to zahvaljujući prije svega rezultatu koji je ostvario Obren Petrović, bivši gradonačelnik Doboja, koji je danas lider SNSD-a u tom gradu. Neke informacije već govore da pojedinci iz Predsjedništva SDS-a neće pristati na toliki broj delegata iz Doboja s obzirom na to da u tom gradu SDS praktično i ne postoji.

Bijeljina uz Mićića

Skupština Gradskog odbora SDS-a u Bijeljini odlučila je da Mićo Mićić, predsjednik tog odbora, bude kandidat za predsjednika SDS-a.

Na izbornoj sjednici Skupštine izabrani su i članovi novog saziva Gradskog odbora, kao i delegati koji će predstavljati Gradski odbor SDS-a Bijeljina na sjednici Skupštine SDS-a.

Sam Mićić je rekao da SDS samo sa jednim zajedničkim jedinstvenim kandidatom za predsjednika stranke ima šanse da se vrati na neke stare pozicije.

"Mnogo bitnije od toga jeste da se svi kandidati ujedine, ne dijele, da se slože po tom pitanju, da se stranka ne dijeli, te da na sjednicu Skupštine stranke izađemo sa jednim kandidatom, a da li ću to biti ja ili neko drugi - svejedno je, ali je važno da jednostavno stranka bude u prvom planu. Trebalo bi da svi zajedno pokušamo da napravimo dobar rezultat na narednim izborima", rekao je Mićić.