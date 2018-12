SDS: Postavljanje ulitmatuma vodi u "mostarizaciju" institucija

BANJALUKA - Predsjednik Srpske demokratske stranke /SDS/ Vukota Govedarica upozorio je bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Šefika DŽaferovića i Željka Komšića, da postavljanje ultimatuma o NATO putu za imenovanje Savjeta ministara vodi u potpunu paralizu i blokadu funkcionisanja institucija BiH, te dovodi do "mostarizacije zajedničkih institucija".

"Niko u ovoj zemlji, pa ni DŽaferović i Komšić, ne može negirati i promijeniti legitimnu volju i nacionalni interes jednog konstitutivnog naroda, a to je da Republiku Srpsku i Srbiju ne smije dijeliti NATO granica", naveo je Govedarica u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

On je naveo da ucjene tipa - neće biti Savjeta ministara, sigurno neće dovesti do promjene stava srpskog naroda, ali će dovesti do rušenja osnovnih demokratskih postulata, kao i paralize u funkcionisanju institucija BiH.

Govedarica smatra i da bi realizacija prijetnji ove dvojice članova Predsjedništva BiH bila vrlo ozbiljan atak na temelj Ustava BiH, koji garantuje ravnopravnost tri naroda i dva entiteta.

"`Mostarizacija` zajedničkih institucija BiH, radi otvaranja pitanja prekrajanja Ustava BiH, vjerovatno je i krajnji cilj političkih partija iz Federacije BiH, koje u svoju entitetsku krizu pokušavaju uvući i Republiku Srpsku", dodao je Govedarica.