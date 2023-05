SDS dobija lidera do 15. juna

BANJALUKA - Srpska demokratska stranka (SDS) trebalo bi da dobije predsjednika najkasnije do 15. juna, potvrdio je za "Nezavisne novine" izvor iz vrha te stranke.

Naš sagovornik je dodao da će tačan datum održavanja izborne sjednice Skupštine biti određen sljedeće sedmice, za kada je planirana sjednica Predsjedništva. Ipak, imena najozbiljnijih kandidata za ovu funkciju nije želio da otkrije.

"Tačan termin izborne sjednice Skupštine još nije određen. Biće utvrđen na sjednici Predsjedništva, koja će biti održana sljedeće sedmice, ali je sigurno da će ova sjednica biti do sredine juna", naveo je naš izvor.

Prema njegovim riječima, postoje tri opcije po pitanju mjesta održavanja izborne sjednice Skupštine.

"O mjestu održavanja sjednice odluka će biti donesena na sjednici Predsjedništva. Tri su moguća mjesta, a to su Banjaluka, Istočno Sarajevo i Bijeljina zbog kapaciteta, odnosno veličine prostora, s obzirom na to da u malim sredinama nema toliko velikih prostora, a Skupština broji do 450 ljudi", kaže naš sagovornik.

Milan Miličević, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, nije želio razgovarati o detaljima, ali nam je potvrdio da će iduće sedmice u Banjaluci biti održana sjednica Predsjedništva SDS-a.

Miličević je, podsjetimo, u ranijim izjavama za medije rekao da je dinamika unutarstranačkih izbora dobra.

Podsjećanja radi, u proteklim mjesecima mnogo se govorilo i o poziciji lidera PDP-a Branislava Borenovića, ali je sve dileme u intervjuu za "Nezavisne novine" otklonio njegov stranački kolega Draško Stanivuković.

Gradonačelnik Banjaluke otkrio je da neće biti kandidat za predsjednika PDP-a, kao i da aktuelni lider stranke na toj poziciji ostaje do jeseni 2024.

"Neću biti kandidat. Donijeli smo zajedničku odluku da aktuelni predsjednik Borenović produži mandat do lokalnih izbora", rekao je Stanivuković.