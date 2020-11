SDS nakon tri decenije ispod cenzusa, traže novo glasanje

DOBOJ - Samo pet političkih subjekata izborilo je mandate u dobojskom parlamentu, u kojem nakon tri decenije SDS neće imati nijednog odbornika.

U skupštinskim klupama, prema trenutnim rezultatima, svoje mjesto će imati od 22 do 24 člana SNSD-a, po dva mandata su osvojili Demos, SP i koalicija "Doboj u srcu", dok će DNS-u pripasti jedan mandat.

Od partija koje su ostale ispod crte do mandata bi mogao još i SDP ukoliko dobije glasove iz inostranstva.

To pokazuju preliminarni rezultati lokalnih izbora u Doboju, koje opozicione stranke ne prihvataju i poručuju da je riječ o brutalnoj krađi glasova, a sve će, kažu, učiniti da se izbori ponište i izdejstvuje novo glasanje.

"Ukoliko izostane reakcija i CIK-a, i institucija u Doboju, u RS, u BiH na ovakvo brutalno kršenje zakona i brutalan kriminal u organizaciji predsjednika GIK-a Nenada Paleksića, onda ja ne znam šta je sljedeće ovdje, nego da počnu da nas tuku, da nas zlostavljaju, siluju, ubijaju bez ikakve odgovornosti da će za to snositi sankcije", izjavio je Srđan Todorović, lider dobojskih socijalista.

On je istakao da su podnijeli skoro stotinu prigovora Gradskoj izbornoj komisiji.

"Po inerciji naroda, SDS je trebalo najmanje da ima 4.000-5000 glasova, pošto je na prošlim izborima imao 11 odbornika, a sada da ne pređe izborni cenzus, to je krađa, to je krađa decenije. Znači, ne prihvatam te rezultate uopšte, ne prihvatam tu činjenicu da SDS nije prošao cenzus nakon 30 godina, gdje je bio vodeća stranka svih godina u Doboju. To je kriminal, to je za osudu", poručio je Rade Janković, povjerenik dobojskog SDS-a.

Nenad Paleksić, predsjednik GIK Doboj, kazao je da je tokom izbornog dana bilo sitnih problema koji nisu mogli uticati na zakonitost izbora te dodao da su zaprimili 251 prigovor političkih subjekata.

"Mi očekujemo da CIK odluči po onim prigovorima za koje su oni nadležni, a mi smo već odlučili o prigovorima iz svoje nadležnosti... To su političari i od političara ništa ne prihvatam zdravo za gotovo, jer oni nikada ne barataju činjenicama, nego daju političke izjave koje nisu uopšte osnovane, niti imaju uporište u nekom pravu. Prema tome, neka svako radi svoje što treba", rekao je Paleksić za "Nezavisne".

Prema preliminarnim rezultatima, SNSD-ov Boris Jerinić ostvario je ubjedljivu pobjedu za gradonačelnika Doboja sa više od 34.700 glasova, dok su njegovi protivkandidati, socijalista Srđan Todorović i SDS-ov Cvijan Filipović dobili povjerenje 5.400, odnosno nešto više od 2.000 Dobojlija.

Nakon izborne pobjede Jerinić je poručio da onaj ko gubi, ima pravo da se ljuti.

"Ja pozivam sve one koji su možda pokušali da svoj neuspjeh opravdaju na neki način nekim svojim, možda i šefovima, i da im poručim da svi rade u interesu grada Doboja. Želim da zajedno sa institucijama RS završimo započete projekte, da neke nove koje smo već pripremili realizujemo, ali i da pošaljemo poruku da ćemo biti grad mladosti, u koji će ljudi rado dolaziti, što i jesmo, ko hoće da prizna", rekao je Jerinić.