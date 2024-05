SDS prijavio za izbore još jedan politički subjekat, kriju mu ime

BANJALUKA - Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), rekao je za "Nezavisne novine" da su prijavili dva politička subjekta za učešće na lokalnim izborima u BiH, a koji su zakazani za 6. oktobar, te da će aktivacija druge organizacije zavisiti od toga da li će Centralna izborna komisija (CIK) BiH dozvoliti SDS-u da bude na izborima.

Upravo se prva podnesena prijava odnosi na SDS, jer, kako je pojasnio Miličević, trenutno ne postoji nikakva zabrana izlaska na izbore od strane CIK BiH, uprkos tome što je SDS-u ugašen bankovni račun.

"Mi smo se prijavili na raspisane izbore kao SDS, i kao stranka koja nema račun. Prijavili smo se zato što zakon nalaže da CIK BiH može da omogući učešće na izborima svakoj političkoj organizaciji koja nije zabranjena iz nekog razloga, jer je zakonom definisano kad neko može biti zabranjen. Dakle, mi smo krenuli iz teze da nam nije zabranjeno, mi funkcionišemo kao politička stranka, registrovani smo, ali nemamo račun. Očekujemo da CIK na zahtjev koji smo im uputili uz prijavu na učešće na izborima odgovori pozitivno i da nam ponudi način na koji će biti uplaćeni troškovi kotizacije/taksi za učešće, a treba po zakonu da se nađe. E sad, da li će to ići sa nekog drugog računa ili na neki drugi način koji već ekonomisti znaju, vidjećemo. To je ono što smo mi mogli da uradimo", naveo je Miličević.

Podsjetio je da su istovremeno poslali tužbu banci koja je ugasila račun SDS-a, jer je to, tvrdi, učinjeno nezakonito, te da i od njih čekaju odgovor.

Ipak, ukoliko se desi da CIK BiH ne dozvoli SDS-u da izađe na izbore, rukovodstvo najveće opozicione partije u Srpskoj ima spreman odgovor.

"Postoji još jedan politički subjekat koji je prijavljen za izbore ukoliko naša aplikacija za SDS bude teoretski odbijena", kaže Miličević.

Međutim, nije želio da otkrije ime te stranke, pokreta, organizacije.

"To ćemo ostaviti za tu situaciju, ne bih sada o tome polemisao", poručio je on.

Podsjetimo, Miličević je nedavno za "Nezavisne novine" kazao da će učiniti sve da SDS izađe na izbore pod svojim imenom, a da ukoliko to bude onemogućeno, razmišljaju i o promjeni imena, kako bi mogli ući u izborni proces.

Tom prilikom je rekao da je promjena imena SDS-a posljednja opcija, ali je i otkrio o kom nazivu razmišljaju.

"Postoji opcija da nastupimo kao Srpska demokratska stranka - Volja naroda!", kazao je tada Miličević.

Neizvjesnost u vezi sa ovim pitanjem prokomentarisao je i Milko Grmuša, potpredsjednik PDP-a. Smatra da će eventualnim neučešćem SDS-a na izborima, zbog gašenja računa, biti prekršena prava birača koji glasaju za tu stranku, a posebno je bio kritičan prema odnosu nadležnih institucija, počevši od CIK BiH.

"Svjedoci smo da se danas priprema najbrutalnije kršenje ustavno-političkih prava od 1945. godine. Naime, gašenjem bankovnih računa SDS-a i ćutanjem svih relevantnih organa i institucija, uključujući CIK BiH i Republičku izbornu komisiju, o tome na koji način će SDS da učestvuje na lokalnim izborima, praktično se priprema teren ne samo za to da se SDS-u onemogući učešće na izborima, nego i građanima da glasaju za tu stranku", poručio je potpredsjednik PDP-a.

Grmuša je pozvao obje izborne komisije da SDS-u dostave pravno rješenje na osnovu kojeg će SDS ravnopravno i u punom pravno-političkom kapacitetu da učestvuje na lokalnim izborima.

Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se neće desiti odluka da SDS ne može na izbore.

"Ako se to desi, bio bi to veliki ustupak vladajućima u Republici Srpskoj, jer se jednim udarcem rješavaju najjačeg političkog protivnika. Hipotetički govorim, ako bi se to desilo, sadašnja vlast bi bila zacementirana u debelom političkom betonu", navodi Topićeva.

Scenario u kojem nema SDS-a otvara i pitanje koliko bi građani bili zainteresovani da izađu na izbore, jer je činjenica da SDS može da računa na više od 100.000 glasova. Pored toga, tvrdi Topićeva, SDS bi imao još jedan problem.

"Neizlazak SDS-a na izbore, opet govorim hipotetički, značio bi i lagano odumiranje ove stranke, jer vratiti se ponovno na političku scenu bio bi gotovo nemoguć poduhvat. Zanimljivo je da kao tobože kolateralna šteta - u vidu gašenja računa SDS-u, dok su sankcije bile usmjerene ka pojedincima iz vlasti, sudbina SDS-a dođe aktuelnoj vlasti kao božji dar i elegantan obračun preko tuđih leđa", kaže Topićeva.

