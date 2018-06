SDS traži ukidanje dodatnih akciza na gorivo

SARAJEVO, BANJALUKA - Klub poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputiće sutra u parlamentarnu proceduru prijedloge s ciljem ukidanja dodatnih akciza na gorivo, najavila je Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Kluba te stranke.

Kako je istakla, prijedlog bi značio da se ukine u decembru izglasano povećanje putarina za 15 feninga plus porez na dodanu vrijednost, što znači da bi cijene goriva po litru bile smanjene za 18 feninga.

"Očekujemo da nas podrže sve kolege koje su i prošli put bile protiv povećanja akciza, ali i oni koji su u međuvremenu shvatili da građani ne mogu izdržati ovolika poskupljenja", rekla je Pandurevićeva.

Kako je istakla, smanjenje od pet feninga, koje su prošle sedmice dogovorile entitetske vlade s distributerima, samo je kozmetičko, i tvrdi da Vlada RS radi za interese pojedinaca iz vlasti i naftnog kartela.

"SDS i Savez za promjene učiniće sve što mogu da zaštite interese građana, kao što smo ih štitili i kada smo se borili protiv tog nesrećnog povećanja akciza, i zato ćemo u ime naroda podnijeti ovaj prijedlog zakona", navela je Pandurevićeva.

Dušanka Majkić, članica Kluba SNSD-a, kaže da još nije vidjela prijedlog Pandurevićeve i da će se o njemu Klub izjasniti najvjerovatnije u srijedu, pred početak sjednice Predstavničkog doma, ali da je skeptična da su namjere SDS-a dobre.

"Na osnovu svega što znamo kako se SDS ponaša, motivi su isključivo populistički. SDS tako pred izbore koristi svaku priliku da pokuša da popravi svoj loši izborni rejting, bez obzira na posljedice. To je neodgovorno. Zato ćemo izanalizirati šta su oni to planirali i onda donijeti odluku", rekla je Majkićeva.

Fehim Škaljić, poslanik SBB-a, kaže da su poslanici te stranke podržali da se usvoji povećanje akciza jer ih je predlagač uvjeravao da neće doći do znatnog poskupljenja goriva i da će novac odmah biti usmjeren u izgradnju autoputeva.

"Parlament je svjesno glasao da se to usvoji jer smo duboko svjesni negativnih posljedica negradnje autoputeva i infrastrukturalne izolacije koju bi to neminovno izazvalo", rekao je on.

O prijedlogu SDS-a danas nije mogao ništa reći jer ga nije vidio, ali je dodao da je između različitih stranaka na djelu predizborno pozicioniranje.

Škaljić je rekao da će zahtijevati da oni koji su operativno zaduženi da sprovode mjere i usmjeravaju novac od akciza odgovaraju za to kako se novac od akciza troši i da će parlament najvjerovatnije uvesti mehanizme kontrole i transparentnog praćenja svakog feninga.

"Gradnja autoputeva mora biti prioritet, ali isto tako mora se voditi računa o tome kako se novac koristi", rekao je on.

Pandurevićeva je, pak, rekla da su glavni motiv za ovaj prijedlog protesti građana, a SNSD je prozvala da vrši represiju.

"Svaka ozbiljna i odgovorna vlast treba da radi u interesu naroda. Vlast je ta koja treba da služi narodu, a ne obrnuto", rekla je Pandurevićeva.