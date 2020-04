SIPA istražuje nabavku respiratora u FBiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) vrši provjere nabavku 100 raspiratora u organizaciji poljoprivredne firme "Srebrena malina", potvrdio je za "Nezavisne" Luka Miladinović, portparol ove agencije.

"Provjerew radimo u skladu sa Zakonom o spriječavanju pranja novca", rekao je Miladinović.

Na pitanje da li je Tužilaštvo Kantona Sarajevo koje je formiralo predmet u ovom slučaju zatražilo da se SIPA uključi u istragu, Miladinović je rekao da nije, ali da se ova agencija uključila na osnovu medijskih napisa.

"Mi to može učiniti i bez da od nas to zatraži tužilaštvo odnsono ako mislimo da ima razloga za istragu", rekao je on.

Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo, juče je "Nezavisnim" potvrdila da je Tužilaštvo formiralo predmet u ovom slučaju, te da ne može govoriti o detaljima.