SIPA pored Dudakovića uhapsila još nekoliko osoba, među njima i savjetnik Safeta Softića

SARAJEVO- Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od jutros sprovode opsežnu policijsku akciju na području Krajine, a u kojoj je osim bivšeg komandanta Armije Republike BiH Atifa Dudakovića uhapšeno još nekoliko osoba.

Akcija se sprovodi po nalogu Tužilaštva BiH, a prema posljednjim informacijama SIPA je u Krajini pretresla nekoliko lokacija.

Kako prenosi klix.ba, pored bivšeg komandanta Armije Republike BiH Atifa Dudakovića jutros su u Ključu uhapšeni nekadašnji pripadnici 5 Korpusa Armije RBiH Ejub Koženjić i Huso Balagić.

Uhapšen je i Ibrahim Nadarević, aktuelni savjetnik zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safeta Softića i bivši ministar za pitanja boraca i invalida FBiH.

Nadarević je bio komandant 517 brdske brigade Petog korpusa. On je imenovan za savjetnika Safeta Softića, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 6. marta 2015. godine. U periodu od 2005. do 2006. godine obavljao je funkciju savjetnika predsjednika Vlade FBiH, a od 2006. do 2014. bio je zastupnik u Parlamentu FBiH.

Podsjećamo, optužnica za ratne zločine godinama je bila dio špekulacija u vezi s bivšim komandantom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dudaković je u više navrata, osvrćući se na navode o pripremi optužnice, novinarima u intervjuima govorio kako nije ratni zločinac i da je časno branio svoju zemlju i narod.