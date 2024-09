SNSD: Snažnije Trebinje će osnažiti i Hercegovinu i Republiku Srpsku

Trebinje će u naredne četiri godine biti snažnije i uspješnije, a to znači isnažnija Hercegovina i snažnija Republika Srpska, u kojoj se očekuje naša apsolutna pobjeda i na nivou lokalnih palamenata, ali i na mjestima gradonačelnika i načelnika – pručeno je sa centralne tribine Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Trebinju.

U prepunoj Sportskoj dvorani „Miloš Mrdić“ u ovom gradu, gdje su se predstavili kandidati za odbornike u Skupštini grada, na čelu sa Lukom Petrovićem kao nosiocem liste, rečeno je i to da je odbornička lista pažljivo birana iz svih sfera života grada, kako bi se grad što ravnomjernije razvijao.

„U tome napretku ćemo naravno uspjeti, jer sam i večeras došao ovdje da posvjedočim napretku ovoga grada koji je očigledan u posljednjih osam godina i koji može da bude simbol i uzor kako se to radi, jer smo učinili da, ne samo unaprijedimo osnovnu djelatnost – energetiku, već da se razvijaju i druge sfere života i rada, pa je Trebinje danas i simbol jedne turističke destinacije sa preko 201.000 noćenja zabilježenu do danas, a sve to privlači i daleke destinacije nove investitore“, istakao je ovom prilikom predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Naglašavajući da se ka boljitku može ići samo ako postoji jedan složan tim na čelu sa gradonačelnikom, on je istakao da je dosadašnji gradonačelnik Mirko Ćurić, koji se i za naredne četiri godine kandidovao za ovu funkciju, uspio da napravi najbolju konekciju između svih nivoa vlasti, ali kontaktirajući i sa mnogim kompanijama iz regiona.

„Nastavljamo dalje razvijati Trebinje i privredno i komunikacijski, pa je nesumnjivo da je aerodrom jedna od najvažnijih stvari, ali i auto put koji imamo namjeru graditi, što će biti dobra stimulacija i ljudima koji žive ovdje i gradskoj i regionalnoj privredi“, dodao je Dodik, napominjući da će podrška lokalnim planovima i dalje biti jaka i u pogledu fondova i u pogledu pomoći republike koja je preko svoje vlade ovdje uložila preko 300 miliona maraka.

Potvrdu u buduća ulaganja u saglasnosti sa Vladom RS i svojim narodom potvrdio je i kandidat za novi mandat gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić, uvjeren u pobjedu kada, kako kaže, vidi prepunu salu pristalica SNSD-a i njihovih koalicionih partnera.

„Ovo je jedna snažna poruka da Trebinje želi nastaviti onim koracima koje smo započeli prije osam godina, a to će se i desiti kada vidim ove mlade ljude koji će i u narednom periodu biti naš prioritet, jer je među tim prioritetima i porodica, za koju imamo preko 55 programa podrške, ali želiomo da ih u narednom periodu bude još više“, istakao je Ćurić, dodavši da će se završavati i veliki broj započetih investicionih projekata, među kojima su i aerodrom, i brze ceste, kao i gradnja obilaznice, šetačka zona, te poslovne hale, nova bolnica, dom za stara lica.

„Mi možemo, mi hoćemo, mi želimo – da Trebinje bude jače, da Trebinje bude snažnije, a samim tim i Republika Srpska“, dodao je Ćurić.

Nosilac liste SNSD-a u Trebinju, Luka Petrović, potvrdio je da će 6. oktobra Mirko Ćurić ponovo biti gradonačelnik, jer to, kako objašnjava, potvrđuje rekordno napunjena dvorana „Miloš Mrdić“ i pozitivna atmosfera koja je vladala u njoj.

„Želimo da se oslobodimo neradnika, ali i onih koji upućuju loše riječi i Crkvi, i sveštenicima, i komšijama, i privrednicima, i bilo kom dobronamjernom čovjeku. U tom smislu, već danas možemo da pružimo ruku gradonačelniku Ćuriću – da sa svojim timom nastavi razvijati naš grad“, istakao je Petrović.

Kao nosilac liste trebinjskog SNSD-a on je kao najvažnije izdvojio dvije stvari – jedna da se poveća kvalitet života i mogućnost zarade ljudi u Trebinju, a kao drugu je istakao povratak mladih i iskusnih ljudi u svoj grad, uglavnom iz Srbije, kako bi pomogli razvoju ovoga grada...

