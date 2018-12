SNSD će tražiti postavljanje zastava RS i u zgradama Parlamenta BiH i Savjeta ministara

BANJALUKA - Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) tražiće postavljanje zastava Republike Srpske u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH i Savjeta ministara BiH, potvrdio je za Klix.ba poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.

"Smatram da u svim institucijama Bosne i Hercegovine treba biti vidljiva zastava RS. To je ustav jasno precizirao u dijelu koji kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Smatram da se mi koji dolazimo iz RS identifikujemo sa zastavom Republike Srpske koja ne vrijeđa nikoga u BiH", rekao je Košarac.

On očekuje da će član Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović uskoro otvoriti pitanje isticanja zastave RS te da će to poslije učiniti i sav SNSD-ov kadar koji bude participirao u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Očekujem da će na nivou zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH to pitanje definisati i da će u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH, gdje su zastave BiH, biti istaknuta i zastava RS", kazao je Košarac.

Istakao je da pitanje isticanja zastave RS u državnim institucijama nije samo stav člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, već je to stav svih političkih predstavnika koji dolaze s teritorije Republike Srpske. Kako kaže, vjeruje da će se to pitanje otvoriti i na Savjetu ministara BiH, odnosno da će budući predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija to tretirati na adekvatan način.

Što se tiče formiranja Savjeta ministara BiH, Košarac očekuje da će Dodik u svojstvu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH obaviti konsultacije sa strankama koje imaju poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a koji imenuje predsjedavajućeg, ministre i zamjenike u Savjetu ministara BiH.

"Za nas iz RS važno je da je izborni pobjednik SNSD. Smatramo da je najproduktivnija ona vlast koja je sačinjena na nivou BiH od izbornih pobjednika u FBiH i RS. Očekujemo da će se unutar FBiH definisati ko su izborni pobjednici i koji imaju kvalifikovanu strukturu na nivou BiH. Kada se to pitanje definiše u FBiH onda ćemo vidjeti u kojem pravcu ćemo ići kada je riječ o konstituisanju vlasti na državnom nivou", rekao je Košarac.

Zastupnik Ujedinjene Srpske u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nenad Stevandić nedavno je za Klix.ba kazao kako nijedna bošnjačka politička stranka još uvijek nije održala sastanak sa SNSD-om u vezi s formiranjem vlasti. Ovu informaciju potvrdio nam je i Košarac dodajući da je SNSD sjeo za pregovarački stol samo s HDZ-om.

"Nije bilo sastanaka s drugim političkim strukturama koje su dominantno izabrane u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH", zaključio je Košarac.