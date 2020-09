SNSD dosljedan: Mini-hidroelektrane neće spasiti novi nesporazum

BANJALUKA - Izvjesne su šanse da će Srpska ipak obustaviti razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana (MHE), pa tako u SNSD-u, o čijoj je ideji i riječ, uvjeravaju da su u protekla dva mjeseca obavili razgovore sa ostalim strankama i nevladinim sektorom, te da je saglasnost postignuta.

Zaključci SNSD-a u vezi sa ovom tematikom početkom jula nisu dobili potrebnu podršku u Narodnoj skupštini Republike Sprske (NS RS), jer je došlo do "nesporazuma" između dijela poslanika koji čine skupštinsku većinu.

U SNSD-u poručuju da od svoje ideje nisu odustali, te da je o tome razgovarano i u protekla dva mjeseca.

"Naši zaključci će ostati i dalje na snazi kao naša politička ideja i politički stav. U ovo vrijeme, u posljednja dva mjeseca, obavili smo još neke razgovore i sa političkim partijama, i sa ministarstvima, i sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem životne sredine i, otprilike, na istom smo fonu", rekao je za "Nezavisne" Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NS RS.

Kako je dodao, SNSD će te zaključke ponoviti na prvoj redovnoj sjednici koja u svom dnevnom redu bude imala bilo kakve segmente koji se tiču zaštite životne sredine.

"Mislim da će to tada dobiti apsolutnu podršku i očekujem je i od pozicije i od opozicije", rekao je Žunić, te dodao da podršku NVO sektora imaju.

Na pitanje je li previše optimistično očekivati da će to u NS RS biti usvojeno do kraja ove godine, Žunić kaže da to očekuje.

"Da, ja definitivno očekujem da zaključke usvojimo, a nakon toga idu stvari koje bi po tim zaključcima Ministarstvo trebalo da odradi. Ali, sami zaključci, kako smo predložili, u svakom slučaju stavljaju moratorijum na dozvole za male hidroelektrane dok se ne riješe neka pitanja u vezi sa zaštitom životne sredine", naglasio je Žunić.

Da takvi zaključci treba da budu usvojeni, smatra i Risto Marić, zamjenik predsjednika Odbora za zaštitu životne sredine u NS RS.

"Ne vidim nijedan razlog da to ne podržimo. Na prošloj sjednici na kojoj je to razmatrano vjerovatno je ispao nesporazum, jedan dio poslanika nije glasao za prijedlog, a sljedeći put očekujem da će prijedlog dobiti podršku", kazao je Marić za "Nezavisne novine".

U Udruženju "Green team" Novi Grad poručuju da odlučno stoje iza svih inicijativa koje doprinose zaustavljanju izgradnje malih hidroelektrana, bilo da te inicijative dolaze od kolega iz nevladinog sektora ili pak od politički biranih predstavnika građana.

"Pozivamo na odgovornost sve donosioce odluka, bez obzira na to da li je riječ o nivou opštine, grada ili Republike Srpske - svi zajedno moraju malim hidroelektranama reći 'ne'. Ovo su stvari gdje očekujemo jednoglasno donošenje odluke, u suprotnom potrebno je razmisliti ko su ti pojedinci i interesne grupe kojima je degradacija životne sredine sredstvo za ostvarivanje novčane dobiti", rekao je za "Nezavisne novine" Mario Crnković, predsjednik "Green teama".