SNSD i DNS neće učestvovati u nastavku zasjedanja Parlamenta BiH

SARAJEVO - Nakon odluke Parlamenta BiH da sa dnevnog reda današnje sjednice skine inicijativu poslanika SNSD-a i DNS za smjenu Dragana Mektića, ministra bezbjednosti BiH, oglasili su se Borislav Bojić, predsjedavajući kluba poslanika DNS-a i Staša Košarac poslanik SNSD-a i naveli da ove dvije stranke neće učestvovati u nastavku današnjeg zasjedanja jer je sada potpuno jasno da tri Srbina iz RS uz pomoć federlanog Sarajeva odlučuju o svemu.

“Polazeći od činjenice da je od 13 poslanika Srba, trojica Srba uz pomoć poslanika iz federalnog Sarajeva glasalo da se inicijativa za smjenu Mektića skine sa dnevnog reda se vidi da federalno Sarajevo odlučuje šta će se razmatrati, izjavio je Borislav Bojić, predsjedavajući kluba DNS u Parlamentu BiH. To je za nas neprihvtljivo i mi nećemo učestvovati u nastavku rada ove sjednice Parlamentarne skupštine BiH, saopštio je Bojić. Potpuno je jasno da se sa tri glasa iz RS donose odluke kakve odgovaraju Bakiru Izetbegoviću i SDA, rekao je Bojić.

Staša Košarac, predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Palamentarne skupštine BiH ocijenio je danas u Sarajevu da je "probosnaski blok sačuvao, Dragana Mektića, ministra bezbjendosti BiH, jer je on dio tog bloka“.

“Vidljivo je da su SDA, DF i stranke pretežno iz Federacije BiH zajedno sa SDS-om sačuvale Mektića da se danas o tome ne raspravlja. Potpuno je vidljivo da oni koji su birali Mektića, Mirka Šarovića, Igora Crnatka i Mladena Ivanića i danas zadržavaju pozicije da su to njihovi, rekao bih, politički puleni i da oni i dalje vode računa o njima“, rekao je Košarac novinarima reagujući na odluku Predstavničkog doma da sa dnevnog reda skine tačka o Mektićevoj smjeni. Naglašavam, ističe on, da je pozicija Mektića kao ministra bezbjednosti opšta opasnost po Republiku Srpsku i svaki dan njegovog bitisanja na toj pozici je nova opasnsot i novi izazov za Republiku Srpsku. Prema njegovim riječima, Mektić je to posljednjih godina pokazao više puta. „Iz tih razloga vidljivo je da je probosanki blok jako čvrst i da podržava one koji su sastavni dio tog bloka“, naveo je Košarac. On je ponovio da SNSD-a na čelu ministarstva bezbjednosti želi Srbina, ali ne onog koji će biti kao Dragan Mektić.