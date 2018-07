SNSD i DNS podnose inicijativu za smjenu Mektića

Komentari: 2

DraganRankitic

To naravno neće proći jer je on Bakirov turski čovek od poverenja. Turski zastupnici će ga braniti do zadnjeg časa. Sve dok ima ovaj izdajnički mandat iz RS. Kada puknu na izborima i on više ne bude interesantan, možda će ga nagraditi nekom sitnom funkcijom u Sarajevu i "ordenom zasluga za turski narod". U RS se verovatno neće vraćati, jer mu tamo verovatno sledi istraga i zatvor.