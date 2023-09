SNSD i DNS potpisali sporazum o koalicionoj saradnji

Predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i DNS-a Nenad Nešić potpisali su danas Sporazum o međusobnoj koalicionoj saradnji te dvije stranke.

Dodik je nakon potpisivanja sporazuma o koalicionoj saradnji sa DNS rekao, da je zadovoljan činjenicom da je DNS u Narodnoj skupštini Republike Srpske do sada bio na fonu politika aktuelne vlasti i da će saradnja sa ovom strankom biti nastvljena u korist Srpske.

Dodik je izjavio u Banjaluci da će sa DNS-om biti nastavljen rad na usklađivanju međusobnih politika i saradnji.

On je dodao da SNSD sa DNS-om ima dugogodišnju uspješnu saradnju, te da ostaju jedinstveni na političkom planu očuvanja i jačanja Srpske.

"Naš sporazum se odnosi na zajedničke politike na nivou Srpske i BiH, kao i pozicioniranje u skladu sa izbornim rezultatima", rekao je Dodik, nakon potpisivanja sporazuma.

On je dodao da će ovaj sporazum opredijeliti saradnju za lokalne pa i opšte izbore.

Nešić je rekao da je DNS svjestan trenutka potrebe za srpskim jedinstvom, te da će braniti ustavnu poziciju Srpske.

"U vezi sa imovinom Srpske neće biti pregovora. To je crvena linija za nas. Podržavamo Dodika jer on ne brani samo sebe već Srpsku, a proces protiv njega je proces protiv predsjednika koji predstavlja jedinstvo srpskog naroda", rekao je Nešić i dodao da to neće biti dozvoljeno i da će DNS uvijek biti na braniku Srpske.

Potpisivanju je prisustvovali članovi rukovodstava dvije stranke, među kojima i potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković.