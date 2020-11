SNSD i SDA lome koplja oko gradonačelnika Brčkog

BRČKO, BANJALUKA - Srbi, Bošnjaci i Hrvati predvođeni SNSD-om, SDA i HDZ-om otpočeli su razgovore o formiranju vlasti u Brčko distriktu, a u ovom trenutku i SNSD i SDA žele mjesto gradonačelnika, tvrdeći da ono pripada upravo njima.

S jedne strane SDA tvrdi da je nepisano pravilo u Brčkom koje se do sada poštovalo da uzastopno iz jednog naroda ne bude gradonačelnik, dok s druge strane u SNSD-u ističu da su to želje SDA i da će gradonačelnika dati stranka i narod koji ima najviše odbornika u Skupštini Brčko distrikta, a to je u ovom slučaju blok okupljen oko SNSD-a koji ima 13 poslanika.

"Sve ide u pravcu da okosnica vlasti budu SNSD, SDA i HDZ i nastavljamo pregovore. Preostaje nam da sklopimo srpski blok i ono što je potrebno jeste da Bošnjaka bude sedam i Hrvata tri i onda ćemo završiti priču o raspodjeli resora", rekao je za "Nezavisne" Đorđa Kojić, predsjednik SNSD-a u Brčko distriktu, dodajući da će insistirati na tome da Siniša Milić, aktuelni gradonačelnik Brčko distrikta, ostane na tom mjestu.

U ovom trenutku kada je riječ o mandatima u Skupštini Brčko distrikta, najviše ih ima SDA, i to pet, a odmah iza su SNSD i Socijalistička partija sa po četiri mandata. Osim njih u lokalnu skupštinu ušli su i SBB, Narod i pravda, US, HDZ, PDP, Stranka za BiH, SDS, kao i SDP.

"SNSD je kompletnu kampanju vodio na tome da Milić i dalje ostane gradonačelnik i od toga nećemo odustati. Završne dogovore imaćemo krajem ove sedmice i vrlo brzo će biti postignut dogovor o svemu", rekao je Kojić.

Prethodnih dana u Brčko distriktu potpisan je i sporazum o zajedničkom djelovanju SDA, SBiH i lokalnog SDP-a kako bi se napravio što širi blok za pregovore sa ostalima, međutim taj sporazum osporili su iz sjedišta SDP-a u Sarajevu tvrdeći da razgovori i bilo kakvi dogovori sa SDA ne dolaze u obzir.

"U Brčkom ne može niko sam i sa svima se mora dogovarati. Tri strane se jednako pitaju o svemu. Još čekamo rezultate redovnih biračkih mjesta i u petak bismo mogli imati konture buduće koalicije, a kasnije već iduće sedmice nastaviti s razgovorima o principima i načinu podjele vlasti u Brčko distriktu", rekao je za "Nezavisne" Esed Kadrić, predsjednik SDA u Brčko distriktu, koji je do sada obavljao funkciju predsjednika Skupštine Brčko distrikta.

On kaže da mjesto gradonačelnika sada treba da pripadne Bošnjacima, odnosno SDA, te da će on biti kandidat za tu funkciju, istovremeno naglašavajući da je nepisano pravilo koje se do sada poštovalo to da nijedan narod nema uzastopno gradonačelnika u dva izborna ciklusa.