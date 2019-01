SNSD i SDS pregovaraju o formiranju nove skupštinske većine

​Usred zime prilično je vruće na prijedorskoj političkoj sceni. U lokalnom SDS-u više ne kriju da pregovaraju sa SNSD-om, koji je u lokalnom Parlamentu koalicioni partner vladajućeg DNS-a, o formiranju nove skupštinske većine.

Tvrde da im nije namjera da ruše vlast ali jeste, kako kažu, da stanu u kraj samovolji stranke koja u Prijedoru vlada skoro 20 godina. U SDS-u poručuju i da se DNS miješa u unutarstranačka pitanja te stranke. Dok takve tvrdnje u DNS-u odbacuju, za dodatnu dozu lokalne političke drame u Prijedoru pobrinuo se SNSD u kome, takođe, ističu da se stranka Marka Pavića direktno miješa u rad drugih partija. To tako neće moći, kažu SDS-ovci.

"Naravno da vodimo razgovore sa svima, a i sa SNSD u tom pravcu, nemamo razloga da krijemo i nadamo se da će to preći u stvarnost. U ovom Prijedoru nemamo ista prava. Vjerujete da ulice asfaltiraju tako što dođu do kuće onoga ko je iz SDS-a pa preskoče i nastave dalje. Do te mjere je Marko Pavić uzurpirao ovaj grad. Boriću se do zadnjeg daha da to zaustavimo," rekao je Milan Tubin, predsjednik GO SDS Prijedor.

Gradonačelnik nas nije konsultovao kada je pripreman budžet, koji je napisan po samovolji jednog ili dva čovjeka, kažu u SNSD-u. Saša Bursać poručuje da nemaju dogovor niti sporazum o saradnji sa SDS-om, ali ni sa DNS-om, sa kojim koalicija u Prijedoru, kako tvrdi, funkcioniše na usmenoj osnovi i sa kojom, uvjerava, nisu zadovoljni. I on tvrdi da ima uplitanja u rad drugih stranaka.

"Ono što je iritantno je i što je bio slučaj i u Prijedoru u SNSD-u je da DNS sebi uzima za pravo da se umiješa u unutarstranačke izbore u SNSD-u. Na koji način? Na direktan način, na izbor delegata i na taj način izbor predsjednika GO i sve ostalo. Mislim da se isto sada dešava i sa SDS-om, i to je ono što dovodi do velikih problema i znate, to jako ljuti," kaže Saša Bursać, predsjednik GO SNSD Prijedor.

Nikada se nismo miješali u život i rad drugih stranaka, odgovaraju na prozivke u DNS-u. Kažu da su, do sada, sa svima imali korektne odnose, a da će na svaki pokušaj destabilizacije političkih odnosa odgovoriti stabilnom politikom. Negiraju da imaju bilo kakve veze sa unutrašnjim pitanjima SDS-a i SNSD-a, iako je Milenko Đaković pomenuo pojedince na terenu koji, kako je rekao, imaju svoje lično mišljenje. To se, kaže, ne može vezati za stranku.

"Ako sam dobro razumio da li sada govorite o pojedincima iz DNS-a koji su možda ostavili takav utisak kod ovih drugih stranaka? Ja sam imao takva pitanja koalicionog partnera, kad sad govorimo i o SNSD, ja sam dao do znanja da zvanično stranka nigdje nije dala nalog ili naložila da se miješa u izbore SNSD, pa ni SDS," kaže Milenko Đaković, predsjednik GO DNS Prijedor.

Spekulacije da bi nešto moglo da se mijenja u odnosima na prijedorskoj političkoj sceni krenule su na sjednici Gradske skupštine, koja je održana u decembru prošle godine. Tada su odbornici SNSD-a i SDS-a glasali za usvajanje amandmana na budžet za narednu godinu koje su predložile njihove političke partije.

(ATV)