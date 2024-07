SNSD i SDS u jurišu na istok

ISTOČNO SARAJEVO - SNSD će imati kandidate za čelne ljude u svih devet lokalnih zajednica koje pripadaju Izbornoj jedinici 8, a najveći konkurent u borbi za načelničke pozicije na istoku Republike Srpske biće mu najveća opoziciona stranka SDS, koja trenutno ima vodeće ljude u polovini tih opština.

U SNSD-u ne kriju da im je cilj da budu vlast u svakoj sredini, ali prema informacijama do kojih smo došli, to će im biti gotovo nemoguća misija u najmanje dvije lokalne zajednice. No, o tome nešto kasnije.

Prvo ćemo se osvrnuti na nešto o čemu su "Nezavisne novine" pisale prije nekoliko dana, kada smo se bavili imenima kandidata za gradonačelnike u 11 gradova u Republici Srpskoj.

Tada smo, kada je riječ o gradu Istočnom Sarajevu, naveli da je veliki favorit za pobjedu Ljubiša Ćosić, kandidat SNSD-a, koji je i aktuelni gradonačelnik.

Ćosić će imati dva protivkandidata, a zanimljivo je da nijedan, bar zvanično, nije iz stranaka opozicije, već se radi o nezavisnim kandidatima. To su Igor Lukić i Nemanja Lazarević. Lukić je, kako nam je rečeno, dobro poznato lice u ovom gradu, jer se radi o velikom humanisti, tačnije doktoru i predsjedniku Udruženja "Oplemeni srce".

A iako opozicija neće imati svog kandidata, SDS će, kako je "Nezavisnim" potvrdio Milan Miličević, predsjednik ove stranke, podržati upravo Lukića.

Kada je riječ o gradu Istočnom Sarajevu, trebamo napomenuti da se po površini radi o najvećem gradu Republike Srpske, i jedinom gradu koji obuhvata više opština, a koje u daljem pripadaju Izbornoj jedinici 8, o kojoj danas pišemo.

Prema tome, grad Istočno Sarajevo čine: Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Istočni Stari Grad, Sokolac i Trnovo.

U ovim opštinama načelničke pozicije su nakon lokalnih izbora 2020. godine osvojila tri kandidata SDS-a i tri kandidata SNSD-a.

Kako smo uspjeli saznati, u dvije lokalne zajednice se neće kandidovati aktuelni načelnici. To su Pale i Trnovo.

Boško Jugović, aktuelni načelnik Pala, potvrdio je za "Nezavisne novine" da se neće boriti za novi mandat. Umjesto njega, SNSD je predložio Damjana Škipinu, poslanika u Narodnoj skupštini RS.

Prema nezvaničnim informacijama, jedini protivkandidat Škipini biće Demosov Dejan Kojić, aktuelni direktor Јavnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pale.

Ni načelnik Trnova Dragomir Gagović (SNSD) neće biti na listi, jer, kako je ranije objavljeno, napušta politiku. Najjača stranka zato je predložila Miroslava Bjelicu, direktora ŠG "Treskavica".

Nismo uspjeli saznati da li će opozicija imati kandidata za načelnika Trnova, a ranije se spekulisalo da bi Demos i u ovoj opštini mogao da predloži svoje ime. Tada je pominjan Dragan Šipovac.

Još jedan Bjelica pretenduje za načelničku funkciju. Ali ovaj je mnogo poznatiji od gorepomenutog SNSD-ovog kandidata iz Trnova.

Naravno, riječ je o Milovanu Cicku Bjelici, aktuelnom načelniku Sokoca, koji je za "Nezavisne" poručio da želi da po četvrti put bude načelnik.

Ipak, za tako nešto moraće da se potrudi, jer mu je SNSD našao protivkandidata u Strahinji Baševiću, narodnom poslaniku iz ove stranke.

Sokocu, gdje SDS suvereno pobjeđuje godinama, svakako se pridružuje i Istočni Stari Grad, gdje će aktuelni načelnik Bojo Gašanović pokušati da pobijedi peti uzastopni put. Imaće jednog protivkandidata, Miljana Jovičića (SNSD).

U razgovoru sa Gašanovićem mogli smo čuti određene ideje kako treba da funkcionišu male opštine u Srpskoj, a on, pored ostalog, smatra da u ovakvim sredinama politika apsolutno ne bi smjela da bude prioritet.

"Nas ima 1.300 ovdje. Najbolje bi bilo da se dogovorimo i svi zajedno vladamo. Zbog politike, nemara i svega, dešava se da propadaju firme, ne samo ovdje, već u kompletnoj Republici, jer se ovdje politika ne shvata pravilno, već kao sredstvo jednih protiv drugih. Imamo mnogo malih lokalnih zajednica, a one moraju da postoje", kazao je Gašanović.

Jedina "sigurica" na lokalnim izborima u Izbornoj jedinici 8 biće pobjeda Jovana Katića iz SNSD-a za načelnika Istočnog Novog Sarajeva. Ovo govorimo zato što on, prema do sada dostupnim informacijama, nema protivkandidata.

Neizvjesno bi moglo da bude u Istočnoj Ilidži. Marinko Božović iz SDS-a, kako saznajemo, tražiće novi mandat, a kao protivkandidata SNSD je imenovao Miroslava Vujičića, predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a i poslanika u PD PS BiH.

SNSD i SDS, nezvanično saznajemo, jedini će ukrstiti koplja i u Han Pijesku, te Rogatici. Načelnik Han Pijeska Slobodan Đurić (SDS) želi nove četiri godine na čelu opštine, a protivkandidat mu je Vujadin Golijanin.

Što se Rogatice tiče, aktuelni načelnik Milorad Jagodić neće biti kandidat SNSD-a, već je to Ninoslav Prelić. Uz njega, SDS je kandidovao jednu damu, Željku Ikonić.

(Sutra: Kandidati u Izbornoj jedinici 9)

