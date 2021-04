SNSD ne pristaje na kadrovska uslovljavanja SDA

SARAJEVO, BANJALUKA - Dom naroda BiH potvrdiće smjenu Miloša Lučića sa mjesta ministra za ljudska prava i izbjeglice, ali zbog uslovljavanja SDA da izbor novog ministra zavisi od vraćanja Senada Bratića na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine RS, sadašnji Lučićev zamjenik Dževad Mahmutović (SDA), po svemu sudeći, do kraja mandata biće na čelu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

"Oni to mogu problematizovati maksimalno i to je cilj da Bošnjaci zauzmu to ministarstvo, a to su vrlo kompleksni odnosi. Mnoga pitanja se tu postavljaju, ali vidjećemo kako će se ponašati u SDA", rekla je za "Nezavisne" Dušanka Majkić, delegat u Domu naroda BiH, dodajući da, što se tiče SNSD-a, smjena ministra Lučića biće potvrđena na sjednici u četvrtak.

Inače, Predstavnički dom BiH po zahtjevu Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, donio je odluku o smjeni ministra Lučića s obzirom na to da je kadar DNS-a, koji više ne čini skupštinsku većinu. Nakon njegove smjene u Predstavničkom domu, Bakir Izetbegović, lider SDA, rekao je da će prilikom izbora novog ministra za ljudska prava i izbjeglice SNSD morati ispuniti dogovorene uslove, ali u isto vrijeme i vratiti Bratića na poziciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Jedan od uslova, kako je rekao Izetbegović, jeste i da na mjestu ministra bude nestranačka ličnost iz reda ostalih, tako da, kako je istakao SDA, neće podržati Igora Radojičića iz SNSD-a, za koga se govorilo da će biti kandidat za tu funkciju.

"Potpisali smo da će ministar za ljudska prava i izbjeglice biti zajednički kandidat, nestranačka ličnost iz reda ostalih. Meni je lično Radojičić simpatičan kadar SNSD-a, ali ga ne možemo podržati samo zbog ovog dogovora, jer je on eksponirani član SNSD-a, a ne vanstranačka ličnost", rekao je Izetbegović, naglašavajući da će i pored dogovora o nestranačkoj ličnosti SNSD morati vratiti Bratića na poziciju u Narodnoj skupštini RS.

U SNSD-u kažu da su ucjene SDA neprihvatljive te da takvom politikom nijedan organ u BiH neće biti operativan niti će moći da funkcioniše.

"Nismo razgovarali uopšte o vraćanju Bratića na mjesto potpredsjednika. Denis Šulić odlično radi posao i ne vidim nikakvu vezu između mjesta potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i Savjeta ministara BiH, koji je formiran na osnovu dogovora i zna se kome je šta pripalo po tom dogovoru. Ucjene su neprihvatljive", rekao je za "Nezavisne" Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Podsjećanja radi, Senad Bratić kao kadar SDA sa mjesta potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske smijenjen je polovinom septembra 2019. godine i to, kako je tada navedeno u obrazloženju, zbog deklaracije koju je SDA usvojila nekoliko dana ranije. Ta deklaracija, po mišljenju tadašnje većine u Narodnoj skupštini RS, direktno je bila usmjerena protiv interesa Republike Srpske i duboko je zadirala u postojeće uređenje Bosne i Hercegovine kojim je zagarantovan status Republike Srpske i srpskog naroda kao konstitutivnog naroda u BiH.