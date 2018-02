SNSD okuplja patriotski blok

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a je nakon sastanka Izvršnog komiteta stranke rekao će SNSD formirati partiotski blok s ciljem da ostvari uspjeh na svim funkcijama na narednim opštim izborima.

Rekao je da će kandidat za predsjednika Republike biti utvrđen u narednom periodu, a da su njega svi odbori podržali za člana Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da će oba kandidata biti iz SNSD-a i da ne očekuje nikakve probleme sa koalicionim partnerima u tom pogledu.

Rekao je da je jedan od ciljeva patriotskog bloka suprostavljanje "bosanskoj i izdajničkoj politici" Saveza za promjene.

Kako je naveo, Izvršni komitet je podržao stavove inicijative da se taj patriotski blok organizuje.

"Mi ćemo dostaviti tu inicijativu zainteresovanim partijama da se oformi taj blok. U tom pogledu smatramo da je veoma jasno da je na sceni borba za pozicije RS. Ono što mi zovemo izdajom je Savez za promjene koji je na nizu mjesta dokazao svoju izdajničku i bosansku orjentaciju", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da će on biti šef Izbornog štaba koji je danas formiran, a da su osnovni ciljevi kampanje 50 odsto plus jedan glas.

"Sve ispod 50 odsto osvojenih glasova SNSD će smatrati neuspjehom. Očekujemo najbolje rezulate koje smo ikada imali na izborima. To baziramo na nizu faktora. Opozicija djeluje na bosanskoj platformi, i odnosi se izdajnički prema potrebama i ciljevima u RS što je vidljivo kroz ove tri, četiri godine. Očekujemo da će narod prepoznati takve politke i da će u tom pogledu biti veoma jasno za koga će glasati", rekao je Dodik.

Naveo je da je cilj da u FBiH dođu do jednog direktnog mandata i da se tako riješi pitanje popune Doma naroda Parlamenta FBiH.

"U Predstavničkom domu BiH je naš cilj da s koalicionim partnerima osvojimo deset mandata i napravimo zajedničku listu", naglasio je on.

Naveo je da u Narodnoj skupštini RS SNSD juriša na 42+1 madnat, i da im za to treba 300.000 glasova.

"Mi smo danas kroz plan direktnih zaduženja opštinskim organizacijama utvrdili koliko svaka opština i naš opštinski odbor moraju da obezbijede glasova. Današnji dan je dan kad smo krenuli na osvajanje tog broja. Što se tiče Predsjedništva, treba da obezbijedimo 380.000 glasova a za predsjednika Republike 360.000 glasova. Mi vjerujemo da je to moguće", rekao je Dodik.

Istakao je da SNSD sa revidiranim spiskom ima 185.000 članova, koji su potvrdili svoje članstvo.

Dodik je rekao da nikakva vježba stranih vojnih saveza na teritoriji Republike Srpske ne dolazi u obzir bez saglasnosti lokalnih organa.

"Izvršni komitet neće podržati bilo kakvo održavanje vježbi sa inostranim savezima ili vojskama dok se ne da odobrenje lokalnih struktura vlasti. Bilo kakvo održavanje tih vježbi za nas je neprihvatljivo. Mi odbacujemo bilo kakvu mogućnost da se te vježbe održe na prostoru RS", rekao je Dodik.

Rekao je da SNSD odbacuje tvrdnje da je ta stranka protiv konstitutivnosti Srba u Federaciji BiH, a da inicijativu Denisa Bećirovića u Predstavničkom domu nisu podržali jer se iza toga kriju opasne namjere.

"Ključni momenat je da se tom inicijativom promoviše potvrda o bosanskom jeziku koji bi trebalo da se brani ustavima FBiH i Kantona. Što se tiče RS, mi smo smatrali da bi uvođenje i prihvatanje bosanskog jezika kroz tu deklaraciju predstavljalo ozbiljan presedan i postavilo bi se logično pitanje zašto mi to ne bismo podržali i u RS", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da će SNSD pokušati kroz razgovor s predstavnicima kantona da riješi problem kroz interni dijalog s njima i da se promijeni ta klauzula o konstitutivnosti.

"Nedopustivo je da to do sada nije riješeno", rekao je on.